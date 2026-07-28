دروغگوی متوهم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این تقلای مجازی و مصنوعی ترامپ با هدف ارعاب و ترساندن مردم و مسئولان ایرانی انجام گرفته است. ترامپ متوهم تصور میکند با انتشار این تصاویر جعلی، ایران از حاکمیتش بر تنگه هرمز عقبنشینی کرده و این تنگه را تقدیم آمریکا میکند؛ زهی خیال باطل؛ آمریکایی که طی ۱۳ روز حمله وحشیانه نتوانست تنگه هرمز را تصاحب کند، قطعا در نتیجه اقدامات و اکتهای مجازی و دلهرهآور ترامپ نیز غلطی نمیتواند بکند و ایران با این پستهای مجازی به اصطلاح ترسناک، از حق حاکمیتیاش نمیگذرد.
تکاپوهای مجازی ترامپ، بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، اعترافی ناخودآگاه به ناتوانی در عرصه واقعیت است؛ چرا که میدان عمل، جایی برای فانتزیهای گرافیکی نیست و توازن قوا در تنگه هرمز، نه با پیکسلها، که با اقتدار موشکی و حضور میدانی تعیین میشود. ترامپ در حال ساختن جهانی خیالی است که در آن، سلطه پوشالی آمریکا با کلیک یک دکمه بازسازی میشود؛ غافل از آنکه حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینیاش، حقی است تثبیتشده که در ژرفای خلیج فارس ریشه دارد، نه در سرورهای تروثسوشال.
استیصال استراتژیک آمریکا
توسل به هوش مصنوعی برای خلق صحنههای خیالی تهاجم، نشاندهنده استیصال استراتژیک است؛ کشوری که روزگاری مدعی قدرت سخت بود، امروز به ناچار در پناه تصویرسازیهای مجازی، به دنبال احیای هیمنه فروپاشیده خویش است.
این پوچانگاریهای گرافیکی، تنها گواهی بر این حقیقت است که ترامپ، تنگه هرمز را نه یک گذرگاه استراتژیک، بلکه به مثابه یک پروژه تبلیغاتی میبیند که در آن، شکستهای مکرر نظامی ایالات متحده را با فریب مخاطب و جنجال سایبری ترمیم کند. هرچه تصاویر جعلی منتشر شده هراسانگیزتر باشند، عمق شکست محاسباتی طراحان آن نمایانتر است.
ایران، راهبرد کلان خود را در صیانت از امنیت تنگه هرمز، بر پایه محاسبات سخت و واقعی بنا نهاده است، نه بر اساس سناریوهایی که در آزمایشگاههای تبلیغاتی واشنگتن طراحی میشوند.آمریکا با این اکتهای مجازی، بیش از پیش پرده از واقعیت قدرت نرم تضعیفشده خود برمیدارد؛ جایی که پرچمداران هژمونی، برای ابراز وجود، به جای ناوهای واقعی، به ناوهای مصنوعی و نبرد پیکسلها پناه میبرند. این سناریوسازیها، بخشی از جنگ شناختی برای مرعوبسازی روانی است؛ اما باید به یاد آورد که خلیج فارس، گورستان ارادههایی است که با خیال خام تصاحب، به این سوی آبها چشم دوختهاند؛ حال این اراده، ناو جنگی باشد یا چند پست مجازی.
فوران قیمت بنزین در آمریکا
بازار انرژی در آستانه انفجار قیمت است و این یعنی شیشه عمر ترامپ و جمهوریخواهان عنقریب است که بشکند. کولاک یمن در دریای سرخ و بابالمندب ترامپ را مثل سگ ترسانده است. طبیعی است که وقتی با موشک، بی ۲، جنگنده و پهپاد نمیتواند تنگه هرمز و بابالمندب را باز کند تنها یک راه پیش روی خود ببیند و آن راه چیزی جز ترساندن مردم و مسئولان ایرانی با انتشار چند پست مجازی، نیست؛ غافل از آنکه عموم مردم و قاطبه مسئولان ما، عزم خود را جزم کردهاند تا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تثبیت کنند و اجازه ندهند آمریکا در خلیج فارس جولان دهد؛ همین تفکر در یمن قهرمان نیز وجود دارد.
دونالد ترامپ در ژوئن گذشته در اجلاس جی ۷ توضیح داد که ادامه بمباران ایران تنگه هرمز را باز نمیکند و ذخایر اضطراری انرژی ظرف حدود چهار هفته تمام میشود. با این حال، ایالات متحده از اوایل ژوئیه دوباره حملات هوایی گستردهای را علیه تاسیسات ساحلی، انبارهای تسلیحاتی، زیرساختهای حملونقل و برق ایران آغاز کرد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاههای آمریکایی در منطقه پاسخ داده و حملات مکرر به کشتیهای متخلف در اطراف تنگه هرمز انجام داده است. ریشه تنش اخیر به زیر پا گذاشتن ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد توسط آمریکا بازمیگردد. آمریکا اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز وفق ماده ۵ تفاهمنامه اسلامآباد را نقض کرد.
تیکتاک ساعت اقتصادی به ضرر ترامپ
ترامپ اکنون خود را در بنبست میبیند؛ رئیسجمهور جنایتکار آمریکا باید بین ادامه جنگ کمشدت با هزینه اقتصادی بالا، تشدید نظامی پرریسک یا عقبنشینی، یک گزینه را انتخاب کند. ساعت اقتصادی در حال تیکتاک است و تشدید تنش میتواند شوک قیمتی شدید سوخت را تا اواسط یا اواخر سپتامبر ایجاد کند. امری که سبب شکست انتخاباتی تیم ترامپ در کنگره میشود. تنشهای اخیر در آبراههای استراتژیک هرمز و بابالمندب، نه تنها زنجیره تامین انرژی جهان را با لرزه مواجه کرده، بلکه نشان داده است که هژمونی نظامی آمریکا در برابر جبهه مقاومت، به بنبست رسیده است؛ جایی که تهاجمات هوایی دیگر قادر به گشودن مسیرهای بسته نیستند. شکست و هزیمت آمریکا در تنگه هرمز و استیصال واشنگتن در مدیریت بحرانهای بابالمندب و دریای سرخ، نشان از فروپاشی مدل امنیت تکقطبی دارد؛ وقتی قدرت سخت آمریکا در برابر مقاومت محلی در یمن و اقتدار ایران شکست میخورد، تنها پناهگاه باقیمانده، جنگ شناختی و ادراکی و ایجاد جاذبه ترس و ابزارسازی با تصاویر مجازی است.
تروریسم رسانهای
از بابالمندب تا هرمز، یک الگوی شکست مکرر در حال تکرار است: آمریکا در میدان جنگ، قدرت بازدارندگی خود را از دست داده و اکنون در تلاش است با تروریسم رسانهای، جای خالی پیروزیهای میدانی را پر کند. ترامپ در میانه کولاک مقاومت در یمن و ایستادگی پولادین ایران، میان دوراهی سقوط اقتصادی و شکست نظامی گرفتار شده است؛ او میداند که آتش تنگهها، شیشه عمر اقتدار پوشالی او را درهم خواهد شکست. هیچ پهپاد و هیچ جنگی نمیتواند اراده ملتهایی را که در بابالمندب و هرمز، حاکمیت خود را به خون و ایمان گره زدهاند، به زانو درآورد؛ تصاویر جعلی ترامپ، تنها سایهای از ترس او در برابر شکوه مقاومت است. وقتی موشکهای دشمن در آسمان تنگهها به بنبست میرسند، تنها سلاح باقیمانده برای یک سیاستمدار متوهم، فانتزیهای دیجیتال است؛ اما حقیقت در قلب دریاها نهفته است، نه در صفحه نمایش گوشیها. انفجار قریبالوقوع در بازار انرژی، تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه ناقوسی است که برای پایان دوران تسلط جمهوریخواهان بر مسیرهای ترانزیت جهانی به صدا درآمده است.
ارتش یمن: با تعدادی پهپاد، خطوط انتقال نفت عربستان را هدف قرار دادیم
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته دوشنبه گفت: تعدادی از اهداف و نقاط حساس برای تامین و انتقال نفت خام از شرق عربستان سعودی به ینبع را با تعدادی پهپاد هدف قرار دادیم. به گزارش المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: این هدفگیری در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی است. این در حالی است که عربستان اذعان کرد که تاسیسات نفتی در استان شرقی توسط پهپادها مورد حمله قرار گرفته است. وزارت دفاع ادعا کرد که برخی از پهپادها را رهگیری کرده است، در حالی که اهداف برخی دیگر را مشخص نکرد. این در حالی است که آتشسوزیها در غرب همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز به سرعت بیانیهای صادر و تایید کرد که تاسیسات نفتی در استان شرقی هدف قرار گرفتهاند. در این بیانیه ادعا شد که پهپادها از عراق شلیک شدهاند. عربستان سعودی چندین تاسیسات نفتی در استان شرقی، به ویژه در دمام، دارد.
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