بیش از ۵ هزار زائر زنجانی به مرزهای مهران و خسروی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفی با اشاره به آغاز اجرای طرح ویژه جابهجایی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از تاریخ ۲۵ تیرماه تا ۵ مردادماه، عملیات اعزام زائران استان زنجان به مرزهای غربی کشور با نظم و برنامهریزی دقیقی در حال انجام است.
یوسفی در خصوص آمار جابهجاییها افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۱۸۲ سفر به مقصد پایانه مرزی مهران انجام شده است که طی آن ۴ هزار و ۹۰۰ زائر زنجانی برای شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین به این مرز منتقل شده اند.
وی در ادامه با اشاره به تنوع مقاصد مرزی برای زائران استان تصریح کرد: علاوه بر مرز مهران برای تسهیل در تردد و کاهش تراکم ۷ سفر نیز به مقصد پایانه مرزی خسروی برنامهریزی و اجرا شد که ۲۰۰ مسافر از طریق این سفرها به مقصد اعزام شدند.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با تاکید بر اهمیت حفظ ایمنی و رفاه حال زائران بیان کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان زنجان با تمامی ظرفیت آمادگی کامل برای جابهجایی زائران را دارد و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای مسافربری و کنترل سلامت فنی ناوگان به صورت شبانهروزی انجام میشود.
یوسفی از زائران خواست تا برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی نسبت به تهیه بلیت از طریق سامانههای مجاز اقدام کرده و پیشبینیهای لازم برای زمانبندی سفر خود را داشته باشند تا شاهد کمترین میزان معطلی در پایانههای مرزی باشیم.
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