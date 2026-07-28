به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: بعدازظهر امروز سه‌شنبه (۶ مرداد)، رگبارهای ناشی از پدیده مانسون هند در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان و همچنین شرق استان فارس پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: ساکنان مناطق قصرقند، نیکشهر، راسک، بنت، بشاگرد، ارزوئیه، کهنوج، جیرفت، لار و همچنین حاجی‌آباد فارس، امروز باید هوشیاری بیشتری داشته باشند، زیرا هر لحظه احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی در این مناطق وجود دارد.

اصغری بیان کرد: از امروز تا پایان روز جمعه (۹ مرداد) هفته جاری، استان‌های خوزستان و ایلام تحت تأثیر موج گرما قرار دارند و احتمال ثبت بیشینه دمای ۴۸ تا ۴۹ درجه سانتی‌گراد در این مناطق زیاد است.

وی تأکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود برای جلوگیری از گرمازدگی، از انجام ترددهای غیرضروری در ساعات حوالی ظهر تا اوایل عصر خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی گفت: همچنین برای استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، قم و چهارمحال و بختیاری هشدار وزش باد شدید و گردوخاک صادر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گروه‌های حساس، سالمندان، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی، تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.