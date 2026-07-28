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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

نقل‌وانتقالات لیگ بیست‌وششم؛

محبی با پرسپولیس قرارداد سه ساله بست/ اضافه شدن به اردوی تیم در ترکیه

محبی با پرسپولیس قرارداد سه ساله بست/ اضافه شدن به اردوی تیم در ترکیه

باشگاه پرسپولیس با محمدمهدی محبی قرارداد رسمی امضا کرد تا این بازیکن هشتمین خرید تابستانی پرسپولیس لقب بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از توافق با اتحاد کلباء امارات مبنی بر دریافت رضایت‌نامه قطعی محمدمهدی محبی با این بازیکن قرارداد امضا کرد تا این بازیکن برای ۳ فصل آینده پیراهن سرخ پایتخت را بر تن کند.

محبی که در دور برگشت رقابت های فصل گذشته به طور قرضی برای سپاهان اصفهان بازی کرده بود قرار است در صورت امکان راهی ارزروم ترکیه شود تا در ادامه تمرینات پیش فصل این تیم حاضر شود.

بازیکن جدید پرسپولیس هشتمین خرید تابستانی این تیم پس از پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، پوریا لطیفی فر، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمدمهدی زارع شد تا این تیم تا کنون فعال ترین باشگاه در نقل و انتقلات فعلی فوتبال باشگاهی ایران باشد.

قرار است محبی بزودی خود را به جمع سرخپوشان در اردوی ترکیه برساند.

کد مطلب 6901798

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    نظرات

    • سعیدحسومی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      3 1
      پاسخ
      امسال به امیدخداپرسپولیس قهرمانه

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