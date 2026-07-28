شفیعی: ۵۲ هزار تن میوه و فرآورده غلات از آذربایجان شرقی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تحولات منطقه‌ای، بخش کشاورزی آذربایجان شرقی توانست روند صادرات خود را حفظ کرده و حتی از نظر وزنی رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از گمرکات آذربایجان شرقی ۵۲ هزار و ۸۹۹ تن انواع میوه‌های خوراکی و فرآورده‌های غلات به ارزش ۵۰ میلیون و ۴۰ هزار و ۴۲۳ دلار به بازارهای هدف صادر شده است، افزود: مقایسه این دوره با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد صادرات این دو گروه محصولات کشاورزی از نظر وزنی بیش از ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط خاص منطقه، آثار جنگ تحمیلی سوم، اختلال در برخی مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، ادامه داد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات تجاری، صادرات محصولات کشاورزی استان تداوم داشته است.

شفیعی افزود: استمرار رشد وزنی صادرات نشان می‌دهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان با وجود این محدودیت‌ها، توانسته‌اند بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده و جریان صادرات را متوقف نکنند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در دوران جنگ تحمیلی سوم نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرد، گفت: تولیدکنندگان، بهره‌برداران، صنایع تبدیلی و صادرکنندگان بخش کشاورزی استان در کنار تأمین نیازهای داخلی، با استمرار صادرات، نقش مهمی در ارزآوری و حفظ بازارهای بین‌المللی محصولات ایرانی داشتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بررسی آمار صادرات نشان می‌دهد میوه‌های خوراکی و پوست محصولات کشاورزی همچنان مهم‌ترین گروه صادراتی بخش کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند و در کنار آن، فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فرآورده‌های لبنی، انواع شیرینی و سایر محصولات صنایع غذایی نیز سهم قابل توجهی در صادرات استان دارند.

وی اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه در آمار امسال، رشد صادرات محصولات دارای ارزش افزوده است؛ به‌گونه‌ای که صادرات فرآورده‌های غلات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی بیش از ۴۶ درصد و از نظر وزنی نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع تبدیلی و تکمیلی استان است.

شفیعی با بیان اینکه در راستای حمایت از بهره‌برداران، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و تسهیل دسترسی دامداران به اقلام مورد نیاز، پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است، افزود: بخش قابل توجهی از نهاده‌های اساسی از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد استان شده که این اقدام علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، موجب تسریع در فرآیند تأمین نهاده‌ها، پایداری تولید و حمایت از واحدهای دامداری استان شده است.

وی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۵ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۴۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در این مدت، کنجاله سویا و جو به ترتیب به میزان حدود ۱۷ هزار تن و ۱۲۲ تن از طریق گمرکات استان وارد شده‌اند، در حالی که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ هیچ‌گونه وارداتی از این دو قلم از طریق گمرکات آذربایجان شرقی انجام نشده بود.

وی این موضوع را نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اتخاذشده برای تمرکززدایی از مبادی وارداتی، تقویت ظرفیت گمرکات استان و تسهیل دسترسی دامداران به نهاده‌های مورد نیاز دانست و گفت: این اقدام نقش مهمی در پشتیبانی از تولید، حفظ ثبات بازار نهاده‌های دامی و ارتقای امنیت غذایی استان ایفا می‌کند.

شفیعی از رفع ممنوعیت صادرات ۱۵ قلم محصول کشاورزی خبر داد و افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل حضور فعالان بخش کشاورزی در بازارهای بین‌المللی، فهرست چهاردهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات از سوی مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده است که بر اساس آن، صادرات ۱۵ قلم محصول کشاورزی و صنایع وابسته آزاد شده است.

وی ادامه داد: این فهرست شامل محصولاتی نظیر پای مرغ تازه و منجمد، اسپرم گاو، کشمش، توت‌فرنگی، آلبالو، چای سبز، سماق، تخمه آفتابگردان آجیلی، گیاهان دارویی، آخال حبوبات، مواد پروتئینی تکستوره سویا و تعدادی دیگر از اقلام کشاورزی است که صادرات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: برای برخی از این محصولات، با توجه به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، استانداردی و تنظیم بازار، اخذ مجوز یا تأییدیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان‌های مسئول پیش‌بینی شده است تا ضمن حفظ کیفیت و سلامت محصولات صادراتی، روند صادرات به‌صورت قانونمند و پایدار انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید صادرات‌محور، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، بهبود بسته‌بندی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و گسترش بازارهای هدف، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان برای افزایش صادرات و ارزآوری در سال جاری است.

شفیعی ابراز امیدواری کرد با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای، عادی شدن مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی و توسعه بازارهای صادراتی، روند صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در ماه‌های آینده شتاب بیشتری گرفته و علاوه بر افزایش حجم صادرات، ارزش صادرات استان نیز به سطحی بالاتر از سال گذشته برسد.

وی در پایان یادآور شد: آمار اعلام‌شده مربوط به صادرات ثبت‌شده از گمرکات آذربایجان شرقی در دو گروه میوه‌های خوراکی و فرآورده‌های غلات است و صادرات پنج گروه عمده دیگر و بخشی از محصولات تولیدی استان که از سایر گمرکات کشور صادر می‌شوند، در این آمار لحاظ نشده‌اند؛ بنابراین میزان واقعی صادرات محصولات کشاورزی استان بیش از ارقام اعلام‌شده است.