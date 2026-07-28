جزئیات پرونده ۲ متهم جنایت میدان شهید علیخانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در حالی که رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به ضدانقلاب تلاش کرده‌اند از ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری چهره‌ای متفاوت از واقعیت، ارائه دهند، محتویات پرونده، روایت دیگری از نقش این ۲ نفر در جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان ارائه می‌دهد.

براساس محتویات پرونده، ابوالفضل سپاهی از نخستین افرادی بود که با تبر و چاقو در میدان حاضر شد.

او علاوه بر تحریک افراد حاضر به ادامه آشوب، در بستن خیابان‌ها، آتش‌زدن لاستیک‌ها، تخریب و تحریق اموال عمومی، پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت کلانتری و ایجاد ناامنی گسترده در منطقه نقش داشت.

شاهدان و دیگر متهمان نیز از حضور مستمر او در کانون درگیری‌ها سخن گفته‌اند.

در بخشی از پرونده آمده است که سپاهی با فریاد از دیگران می‌خواست بنزین بیاورند تا مأموران را به آتش بکشند.

همچنین یکی از متهمان در اعترافات خود اظهار کرده که او را در حالی دیده که با در دست داشتن تبر، افراد حاضر را به حمله به مأموران تشویق می‌کرد.

براساس اسناد پرونده، سپاهی یکی از مأموران را از روی موتورسیکلت به زمین انداخت، با چاقو به کتف او ضربه زد و به همراه تعدادی دیگر از متهمان، مأمور مجروح را روی زمین کشید؛ سپس روی پیکر مأمور بنزین ریخته شد و او در حالی که هنوز زنده بود، در آتش سوخت.

امیرحسین صفری نیز براساس محتویات پرونده، از ابتدای آشوب‌ها با پوشاندن چهره و در دست داشتن قداره در صحنه حضور داشت.

او در اعترافات خود اذعان کرده است که در تخریب اموال عمومی، حمله به مأموران و ضربه زدن با قداره مشارکت داشته است.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های پرونده، به رفتار صفری پس از مجروح‌شدن مأموران مربوط است. براساس مستندات پرونده، وی در حالی که یکی از مأموران هنوز زنده بود، با قمه چندین ضربه دیگر به او وارد کرد و سپس به شکم او ضربه زد.

در ادامه نیز، مطابق آنچه در پرونده ثبت شده، بر روی پلیت فلزی که روی پیکر یکی از شهدای فراجا انداخته شده بود، به رقص و پایکوبی پرداخت.

فیلم بخشی از این جنایت را اینجا ببینید.