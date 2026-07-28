  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

جزئیات پرونده ۲ متهم جنایت میدان شهید علیخانی منتشر شد

جزئیات پرونده ۲ متهم جنایت میدان شهید علیخانی منتشر شد

قوه قضاییه با انتشار جزئیات پرونده دو متهم حادثه میدان شهید علیخانی اصفهان، نقش آنان در حمله به مأموران و جنایت رخ‌داده را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در حالی که رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به ضدانقلاب تلاش کرده‌اند از ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری چهره‌ای متفاوت از واقعیت، ارائه دهند، محتویات پرونده، روایت دیگری از نقش این ۲ نفر در جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان ارائه می‌دهد.

براساس محتویات پرونده، ابوالفضل سپاهی از نخستین افرادی بود که با تبر و چاقو در میدان حاضر شد.

او علاوه بر تحریک افراد حاضر به ادامه آشوب، در بستن خیابان‌ها، آتش‌زدن لاستیک‌ها، تخریب و تحریق اموال عمومی، پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت کلانتری و ایجاد ناامنی گسترده در منطقه نقش داشت.

جزئیات پرونده ۲ متهم جنایت میدان شهید علیخانی منتشر شد

شاهدان و دیگر متهمان نیز از حضور مستمر او در کانون درگیری‌ها سخن گفته‌اند.

در بخشی از پرونده آمده است که سپاهی با فریاد از دیگران می‌خواست بنزین بیاورند تا مأموران را به آتش بکشند.

همچنین یکی از متهمان در اعترافات خود اظهار کرده که او را در حالی دیده که با در دست داشتن تبر، افراد حاضر را به حمله به مأموران تشویق می‌کرد.

براساس اسناد پرونده، سپاهی یکی از مأموران را از روی موتورسیکلت به زمین انداخت، با چاقو به کتف او ضربه زد و به همراه تعدادی دیگر از متهمان، مأمور مجروح را روی زمین کشید؛ سپس روی پیکر مأمور بنزین ریخته شد و او در حالی که هنوز زنده بود، در آتش سوخت.

امیرحسین صفری نیز براساس محتویات پرونده، از ابتدای آشوب‌ها با پوشاندن چهره و در دست داشتن قداره در صحنه حضور داشت.

او در اعترافات خود اذعان کرده است که در تخریب اموال عمومی، حمله به مأموران و ضربه زدن با قداره مشارکت داشته است.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های پرونده، به رفتار صفری پس از مجروح‌شدن مأموران مربوط است. براساس مستندات پرونده، وی در حالی که یکی از مأموران هنوز زنده بود، با قمه چندین ضربه دیگر به او وارد کرد و سپس به شکم او ضربه زد.

در ادامه نیز، مطابق آنچه در پرونده ثبت شده، بر روی پلیت فلزی که روی پیکر یکی از شهدای فراجا انداخته شده بود، به رقص و پایکوبی پرداخت.

فیلم بخشی از این جنایت را اینجا ببینید.

کد مطلب 6901641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بانوی مسلمان IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      16 42
      پاسخ
      خدا لعنتشون کند . انشاءالله قوه قضائیه قاطعانه‌ و با سرعت با تمام خائنین و متجاوزان ( در تمامی عرصه ها و سطوح بدون در نظر گرفتن ملاحظات برای افراد خاص ) به دین و مردم و میهن برخورد کند
      • محمود IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
        14 29
        لعنت خدا بر این جنایت کاران ملعون ودیو سیرت پلید جسد این خون خواران ملعون نباید در گورستان مسلمانان دفن شودو جایگاه ملعونین در فاضلاب های شهر اصفهان باید انداخته شود لعن خداوند تاروز قیامت بر دو ملعون باد
    • دشتی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      13 32
      پاسخ
      بنظرم قصاص حقشونه نه اعدام
    • فقط ظهور IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      13 37
      پاسخ
      جناب قوه قضاییه..اگر میخواهی امثال این جنایات تکرار نشع‌ه...این وحوش رو به همان صورت که ماموران رو کشته اند ..بکشید..
    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      5 11
      پاسخ
      تیکه تیکه بایدبکنین،این حیونارو،به هیچکدومشون،رحم نکنین.اینترآشغال ایناروهم به لیست جاویدنامهای ۴۰هزارتاییش، اضافه کنه،بیشرف های مزدوراسرائیل.قاتلای آرمان علیوردی روهم اعدام کنین،مادعاتون میکنیم،
    • مهدیه IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      6 3
      پاسخ
      این آدم هایی که طرفداری این اغتشاشگرها رو میکنند اگه پدر یا برادر خودشون رو اینجوری میکشتن بازم طرفداری میکردن و میگفتن اینا اغتشاشگر نیستن و معترض هستن
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      2 6
      پاسخ
      زنده باد قوه قضاییه محترم فقط اشدمجازات را ملت خواستارند اعدام امثال این ها باید از روی زمین جمع بشن مابقی ملت در آسایش باشند لبیک یا خامنه ای
    • IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 2
      پاسخ
      این جانیهارو که اولا زودتر باید بسزای عمل هولناکشون می‌رساندند حساب قاتل جانی آشوبگر تخریبگر جداست ولی باید مسبب تحریک و اغفال و سو استفاده از شعور واحساسات بقیه ی جوانایی که پرپرشدند و پیداکنین و تیکه تیکه شون کنین اعدام باطناب دار تاوان گناهشان نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها