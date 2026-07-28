فاطمی: به حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز فاطمی در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر در فصل بیست و ششم درباره پیگیریهای این باشگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: هنوز کاملاً امیدوار هستیم. تا زمان قرعهکشی مسابقات آسیایی حدود سه هفته فرصت باقی مانده و فکر نمیکنم اصلاح این موضوع کار سختی باشد، چرا که با توجه به شرایط جنگی اخیر، فورس ماژور شامل حال کشور ما میشود.
سرپرست چادرملو با انتقاد از معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: تغییر نام تیم و معرفی نماینده ایران به شکلی که انجام شده، به نظر من یک اشتباه فاحش بود. من ۳۲ سال است که در فوتبال فعالیت میکنم و معتقدم این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که میتوانست در تاریخ فدراسیون رخ دهد. هنوز هم فرصت وجود دارد و میتوانند این اشتباه را اصلاح و نام تیم را تغییر دهند.
فاطمی ادامه داد: همان زمانی که به اشتباه نام گلگهر اعلام شد، ما با ۲۲ بازی و ۳۵ امتیاز در رده چهارم جدول قرار داشتیم. در دوران شیوع کرونا هم دیدیم که در بسیاری از لیگهای دنیا مسابقات متوقف شد و میانگین امتیازات ملاک رتبهبندی قرار گرفت. در همان مقطع هم باید نام چادرملو اعلام میشد، زیرا میانگین امتیازات ما از گلگهر بالاتر بود. اشتباه از همان زمان آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما از مسیر فوتبال به سهمیه آسیا رسیدیم. با وجود اینکه میدانستیم پس از چهار ماه دوری از تمرین، بازیکنان با خطر مصدومیت روبهرو خواهند شد، اما تابع تصمیم هیئترئیسه فدراسیون بودیم، چون اعتقاد داشتیم مسیر فوتبالی بهترین مسیر برای احقاق حق است.
سرپرست چادرملو با تمجید از تلاشهای مجموعه این باشگاه اظهار داشت: لطف خدا، تلاش بینظیر بازیکنان و زحمات شبانهروزی علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه، باعث شد تا امروز به این جایگاه برسیم. واقعاً باید به ایشان تبریک بگویم، چون شبانهروز برای دفاع از حق باشگاه، استان یزد و شهرستان اردکان تلاش کرده است. اعضای هیئتمدیره هم در این مسیر نقش مهمی داشتهاند.
وی در ادامه گفت: امیدوارم افرادی که باعث این اشتباه شدند، امروز در جلسه حضور نداشته باشند. برای من جالب است ببینم کسانی که چنین اشتباه بزرگی را رقم زدند، در این مراسم حاضر میشوند یا خیر.
فاطمی درباره اظهارات حجت کریمی، عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، مبنی بر اینکه اعضای هیئترئیسه از معرفی گلگهر به عنوان نماینده ایران اطلاعی نداشتهاند، اظهار داشت: اگر در نهایت این اتفاق رخ دهد و چادرملو از حق خود محروم شود، قطعاً از مسیر قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: هماکنون مکاتبات ما با کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان است. واقعیت این است که حدود دو هفته است از فدراسیون فوتبال درخواست بسیار سادهای داریم و فقط خواستهایم مکاتبات انجام شده با AFC را در اختیار ما قرار دهند تا بدانیم چه نامهنگاریهایی صورت گرفته است، اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
سرپرست چادرملو در واکنش به این موضوع که مسئولان فدراسیون در این مدت در مکزیک حضور داشتند، گفت: نمیخواهم وارد این مسائل شوم، اما این اشتباه آنقدر بزرگ است که حضور یا عدم حضور در مکزیک نمیتواند توجیهکننده آن باشد. مگر میشود در حالی که این فرآیند در حال انجام است، از قبل نام یک تیم دیگر را به AFC اعلام کنند؟ واقعاً نمیدانم چه باید بگویم، زیرا اشتباهی بزرگتر از این قابل تصور نیست.
وی ادامه داد: از نظر من جایگزین کردن نام نماینده ایران موضوع پیچیدهای نیست. خودم پنج سال در فدراسیون فوتبال فعالیت کردهام و در تیمهای ملی جوانان و امید حضور داشتهام. با توجه به شرایط فورس ماژور ناشی از جنگ، این تغییر به راحتی قابل انجام است، اما برداشت شخصی من این است که اراده لازم برای انجام این کار را نمیبینم.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، مسئولان فدراسیون به ما قول دادهاند که تمام توان، تجربه و ظرفیت خود، به ویژه با توجه به کرسیهای موجود در AFC، را برای انجام این تغییر به کار بگیرند. ما نیز همچنان امیدواریم این اتفاق رخ دهد و بتوانیم حق مردم استان یزد و شهرستان اردکان را بگیریم.
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