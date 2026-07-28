وزیر ارتباطات: کرمانشاه محور ارتباطات اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به استان کرمانشاه، با همراهی استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت ارتباطات و جمعی از مسئولان استانی بعد از ظهر سهشنبه با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار و درباره توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، آمادگی ارتباطات اربعین و پروژههای در دست اجرا گفتوگو کرد.
سید ستار هاشمی در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی زیرساختهای ارتباطی کشور در شرایط بحرانی، اظهار کرد: در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی مورد اصابت قرار گرفت، اما با تلاش شبانهروزی مجموعه ارتباطات کشور در بخشهای دولتی و خصوصی اجازه ندادیم شبکه ارتباطی کشور دچار اختلال گسترده شود و ارتباط مردم با خدمات حیاتی حفظ شد.
وی با بیان اینکه ارتباطات امروز تنها به تماس و پیامرسانی محدود نیست، افزود: بخش مهمی از خدمات کشور در حوزههای سلامت، آموزش، سوخت، خدمات بانکی و اطلاعرسانی بر بستر شبکههای ارتباطی ارائه میشود و به همین دلیل حفظ پایداری این زیرساختها از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات بوده است.
وزیر ارتباطات با قدردانی از حمایتهای آیتالله غفوری و همراهی استاندار کرمانشاه، تصریح کرد: کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران اربعین، یکی از استانهای محوری در برنامهریزیهای ارتباطی کشور به شمار میرود و اقدامات ارزشمندی با مدیریت استاندار کرمانشاه برای تقویت زیرساختهای ارتباطی این استان انجام شده است.
کرمانشاه در کانون برنامههای ارتباطی اربعین
هاشمی با اشاره به تشکیل ستاد ارتباطات اربعین در وزارت ارتباطات، گفت: بیش از یک ماه است که به صورت روزانه وضعیت زیرساختها و آمادگی دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات به زائران رصد میشود و علاوه بر برگزاری نشستهای مستمر با استانهای مرزی، حضور میدانی در این استانها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: حضور تمامی معاونان وزارت ارتباطات در سفر به کرمانشاه با هدف بررسی میدانی پروژهها، رفع مشکلات احتمالی و تسریع در تکمیل زیرساختها انجام شده تا خدمات ارتباطی در ایام اربعین بدون هیچگونه اختلالی به زائران ارائه شود.
وزیر ارتباطات از افتتاح بیش از ۲۰۶ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها نقش مهمی در توسعه عدالت ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت زیرساختهای ارتباطی استان خواهند داشت.
استاندار کرمانشاه: زیرساختهای ارتباطی اربعین به شکل مطلوب تقویت شد
استاندار کرمانشاه نیز در این دیدار با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات و هیئت همراه در استان، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی یکی از مهمترین نیازهای استان در آستانه اربعین حسینی است و خوشبختانه با حمایت و پیگیریهای مستمر وزیر ارتباطات، اقدامات گستردهای در زمینه توسعه فیبر نوری، تقویت اینترنت، رفع نقاط کور ارتباطی و ارتقای پوشش شبکه در مسیرهای منتهی به مرزهای استان انجام شده است.
منوچهر حبیبی افزود: وزیر ارتباطات طی ماههای گذشته با برگزاری نشستهای مستمر با استانهای مرزی و حتی سفر به عراق، شخصاً روند آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی اربعین را دنبال کرده و حضور میدانی امروز ایشان در کرمانشاه نیز نشاندهنده اهتمام ویژه دولت به خدمترسانی مطلوب به زائران است.
وی با اشاره به اینکه مرز سومار نیز در کنار خسروی از برنامههای توسعه ارتباطی برخوردار شده است، تصریح کرد: با دستورات ویژه وزیر ارتباطات و تلاش مجموعه این وزارتخانه، در حال حاضر مشکل خاصی در حوزه زیرساختهای ارتباطی استان برای خدماترسانی به زائران وجود ندارد.
استاندار کرمانشاه همچنین از بهرهبرداری پروژههای جدید ارتباطی در استان خبر داد و گفت: این طرحها موجب ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی برای مردم استان شده و همزمان ظرفیت ارتباطی کرمانشاه را برای میزبانی شایسته از زائران اربعین به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
حفظ پایداری ارتباطات کشور در جنگ رمضان اقدامی جهادی و ارزشمند بود
آیتالله حبیبالله غفوری نیز در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ رمضان و همه شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: امسال زیارت اربعین حسینی به نیابت از امام شهید و همه شهدای عزیز انجام خواهد شد و یاد و خاطره آنان همواره زنده خواهد ماند.
وی با قدردانی از سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه، افزود: حضور دکتر هاشمی در استان، با وجود سختی مسیر و انجام سفر به صورت زمینی، نشاندهنده میزان همت، اهتمام و غیرت مسئولان نظام و دولت برای پیگیری مسائل مردم است.
امام جمعه کرمانشاه همچنین از تلاشهای استاندار کرمانشاه و مدیران استان در ماههای اخیر تقدیر کرد و گفت: از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون، مجموعه مدیریت استان با تلاش شبانهروزی تلاش کرده است امور معیشتی، امنیتی و زندگی روزمره مردم بدون خلل ادامه پیدا کند که این اقدامات شایسته تقدیر است.
آیتالله غفوری با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمانشاه، تصریح کرد: این استان از ظرفیتهای خدادادی فراوانی برخوردار است؛ از نیروی انسانی مؤمن، توانمند، هوشمند و انقلابی گرفته تا مواهب طبیعی و مرز طولانی که ظرفیتی بیبدیل برای توسعه استان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه مردم کرمانشاه همواره در برابر سختیها و مشکلات ایستادگی کردهاند، گفت: این استان در دوران دفاع مقدس خسارتها و رنجهای فراوانی متحمل شد، اما مردم شریف و قهرمان کرمانشاه هیچگاه در برابر مشکلات کمر خم نکردند و همواره پای انقلاب و نظام ایستادهاند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به آثار سالهای جنگ و بازسازی بر روند توسعه استان، اظهار کرد: متأسفانه این شرایط موجب شد کرمانشاه در برخی حوزهها نتواند به اندازه ظرفیتهای خود از سهم توسعه و پیشرفت بهرهمند شود؛ بنابراین نیاز است این استان برای یک دوره، با نگاه ویژه و برنامهریزی خاص مورد توجه قرار گیرد.
اربعین امسال در کرمانشاه باشکوهتر و منسجمتر از گذشته برگزار میشود
وی ادامه داد: با تلاشها و آیندهنگریهای انجامشده از سوی مدیریت استان، بهویژه دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، افق روشنی برای آینده استان دیده میشود و امیدواریم اتفاقات خوبی در مسیر توسعه کرمانشاه رقم بخورد.
آیتالله غفوری با اشاره به اهمیت پروژه راهآهن کرمانشاه - خسروی - خانقین - بغداد، گفت: توافق دولتهای ایران و عراق برای احداث این طرح یک اتفاق بسیار مهم و راهبردی است که تنها به موضوع تردد زائران محدود نمیشود، بلکه میتواند به یک شاهرگ اقتصادی و ارتباطی برای آینده منطقه تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به کرمانشاه، افزود: انتظار ما این است که استان برای یک دوره ویژه دیده شود تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود؛ چراکه کرمانشاه با ظرفیتهای موجود میتواند در مسیر توسعه، روی پای خود بایستد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی که دشمن با تمام توان و امکانات خود به کشور حمله کرد، حفظ پایداری ارتباطات و خدماترسانی مطلوب، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
آیتالله غفوری در ادامه سخنان خود با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر حملات دشمن، اظهار کرد: دشمنان با تمام توان و امکانات خود به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی مثالزدنی در برابر آنان ایستاد و اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه افزود: اینکه کشور در شرایط جنگی، تحریمها و فشارهای گسترده، بدون اینکه مردم احساس کنند شرایط عادی زندگیشان دچار اختلال جدی شده، سرپا ماند، اقدامی بسیار مهم و ارزشمند بود.
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