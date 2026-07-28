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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۹

حکم اعدام ۲ عامل جنایت میدان علیخانی اصفهان در کودتای دی‌ماه اجرا شد

حکم اعدام ۲ عامل جنایت میدان علیخانی اصفهان در کودتای دی‌ماه اجرا شد

بامداد امروز سه شنبه، حکم اعدام دو نفر از عاملان جنایت میدان علیخانی محله ملک‌شهر اصفهان، که در جریان حوادث دی‌ماه با حمله به مأموران پلیس چهار تن از آنها را به شهادت رسانده بودند، اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی‌ماه سال گذشته در میدان شهید عالیخانی ملک شهر اصفهان با حضور مردم اجرا شد.

این افراد طی اقدام جنایتکارانه، ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروح‌کردن آن‌ها با سنگ، روی آن‌ها بنزین ریخته و آتش زده‌اند و در حالی که هنوز ماموران زنده بوده‌اند، آن‌ها را روی زمین کشیده و با چاقو و قمه، ضربات متعدد بر پیکر آن‌ها وارد کرده‌اند.

شهیدان ولی اله صفری، محمد همتی، حسین رمضانی و علی خشوعی اصفهانی چهار شهیدی هستند که در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی توسط این اغتشاشگران به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6901269

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    نظرات

    • محمد IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      116 112
      پاسخ
      چرا اینقدر دیر اعدامشون کردند بعد ۶ ماه
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      61 82
      پاسخ
      تنها قاطعیت پلیس در صحنه جرم...و... قاطعیت قوه قضاییه در مجازات بازدارنده مخلان امنیت و اغتشاشگران میتواند در امنیت موثر باشد... مصادره اموال ..را هم با قوت ادامه دهید.تا فرق خادم و خائن در جامعه معلوم باشد
    • مریم IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      90 83
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      با چه دلی این قدر بلا سرشون آوردید؟ فکر نکردید اونا هم جون دارن؟ درد می‌کشن؟ به فکر خانواده هاشون نبودید؟ قبل از اعدام باید این حیوون های هار رو توی قفس می‌انداختید تا همه ببینن
    • ایرانی IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      81 72
      پاسخ
      خدا رو شکر که این حیوانات انسان نما به سزای اعمال خود در این دنیا رسیدند انشالله در ان دنیا هم در اتش دوزخ خود بسوزند
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      77 61
      پاسخ
      جنایتکار و مجرم باید اعدام شه. دستشون درد نکنه . ما راضی هستیم
    • US ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      75 55
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه .روح شهدای حافظ امنیت شاد و بهشت جایگاهشون
    • مبین IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      55 52
      پاسخ
      چرا دیر اعدام کردند اینا باید پایان دی ماه سال گذشته اعدام می شدند
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      72 47
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      کاش قصاص می شدند تو میدان علیخانی به همان شکل که کشتند کشته می شدند
    • الهام IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      61 50
      پاسخ
      کاش برای قصاص آتیششون میزدن
    • علی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      52 40
      پاسخ
      خدا رو شکر خدا خیرتون بده هر چه زودتر بقیه رو هم اعدام کنید خدا همه خائنین به وطن رو لعنت و رسوا کنه و همه محافظین و مدافعین وطن رو حفظ کنه
    • محمد کریم زارع IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      52 48
      پاسخ
      باید این دو جنایتکار رو با بنزین اعدام می‌کردید نه خیلی شیک و تمیز با طناب دار قصاص یعنی این بعد از شش ماه بخور و بخواب در زندان با نان بیت المال این عدالت نیست
    • آیناز IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      42 41
      پاسخ
      همسرای شهدا چی کشیدند ؟ خانواده هاشون؟ خدا لعنت کنه اونارو که قاتل شدن و شهیدشون کردند خدارو شکر که قصاص شد ان شاء الله همه ی قاتلای شهدا به حق قصاص بشن خدا لعنتشون کنه وحشیا ی بی وجدان. قصاص یعنی به خاک سپردن کسی که خیلی وقته مرده. اینا هم خیلی وقته دلاشون مرده که تونستن خون مامورارو بریزن
    • ناشناس IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      38 29
      پاسخ
      تا باشه از این اعداما..یه حیوون کمتر زندگی بهتر و با آسایش تر.اتفاقا کمشون بود..باید همون بلایی که سر اونا اوردن سرشون میاوردن..تیکه تیکه شون میکردن و میسوزوندنشون
    • Moin IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      23 21
      پاسخ
      این ها انسانیت ندارند. خیانت و وطن فروشی و جنایت و مردم آزاری و کودک کشی و خباثت فقط از نسل اینها بر میاد . اعدام برای این کثافت ها کمه . این ها را باید به مثل جنایتی که کردند زجر کش کرد . این تازه اول عدالته .
    • امید IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      33 14
      پاسخ
      بنظر من به همان صورتی که عمل قتل را انجام دادند باید به همان صورت قصاص شوند اعدام با طناب برای همچین افرادی از نظر من یعنی ازشون پذیرایی وترحم شده. سلام بر شهیدان درود بر جمهوری اسلامی
    • مهدی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      32 15
      پاسخ
      چرا صدا وسیما این چیزا رو پوشش نمیده شبکه های خارجی داستان رو کلا عوض میکنن اینا که اینکار کردن اعدام براشون خیلی خیلی کم بود
    • Niko IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      28 21
      پاسخ
      همون بلایی که سر مامور ها اوردن باید سر خودشون میومد وحشی ها
    • علی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      30 16
      پاسخ
      حیف طناب دار برای اینها باید میبستنشون اتیششون میزدن بعد باقمه تکه تکه میکردن تا مزه زجر وحشی گری بچشن .روح مدافعان وطن شاد
    • علی IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      20 16
      پاسخ
      باید همون بلا که سر شهیدان آوردن رو سرشون میاوردن طناب دار براشون کم بود .روح مدافعان امنیت شاد .خدا به خانواده شهدا صبر بده
    • IN ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      21 19
      پاسخ
      بهتر به درک واصل شدن
    • سادات IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      65 17
      پاسخ
      خداراهزاران مرتبه شکر که این شمروحرمله های این زمانه یکی یکی اعدام میشن. اعدام خیلی برای این شمروحرمله ها کمه. الهی به حق این شهدای عزیز تموم جوونامون عاقبت بخیربشن. روح شهدای عزیزمون شاد.
    • مرتضی IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      26 18
      پاسخ
      چرا اینقدر دیر اعدام میشن؟ واقعا" چرا اینقدر تاخیر؟ چرا؟
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      44 15
      پاسخ
      خدا رو شکر.هرچی ا مثال اینها نباشن درکل جهان امنیت برقرار میشه.اراذل اوباش بجز ناامنی هیچ چی ندارن
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      26 15
      پاسخ
      اینارو نباید فقط اعدام می‌کردن باید مانند همان شهدای عزیز به همان شکل ذره ذره میکشتنشون بی شرفارو
    • مریم IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      79 6
      پاسخ
      این حیوان صفت هارو باید صدبار اعدام میکردن....حیف یبار مردن ....
    • امین IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 2
      پاسخ
      عاقبت طرفداری از سس خرسی همین میشه حالا اون بیاد نجاتشان بده

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