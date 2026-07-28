به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دیماه سال گذشته در میدان شهید عالیخانی ملک شهر اصفهان با حضور مردم اجرا شد.
این افراد طی اقدام جنایتکارانه، ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروحکردن آنها با سنگ، روی آنها بنزین ریخته و آتش زدهاند و در حالی که هنوز ماموران زنده بودهاند، آنها را روی زمین کشیده و با چاقو و قمه، ضربات متعدد بر پیکر آنها وارد کردهاند.
شهیدان ولی اله صفری، محمد همتی، حسین رمضانی و علی خشوعی اصفهانی چهار شهیدی هستند که در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی توسط این اغتشاشگران به شهادت رسیدند.
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