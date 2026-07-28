به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام متقاضیان بهرهمندی از تسهیلات حمایت از دانشآموختگان برتر دکتری در قالب طرح جهت (طرح جذب هیئت علمی توانمند) آغاز شد. زمان ثبتنام برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان برای دانشآموختگان برتر دکتری تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
بنیاد ملی نخبگان با هدف کمک به جذب دانشآموختگان برتر دوره دکتری تخصصی به عنوان «عضو هیئتعلمی» در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، تسهیلات جذب در مؤسسههای علمی را به دانشآموختگان برتر دانشگاهی اعطا میکند.
مشمولان این طرح، با معرفی بنیاد از اولویت بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئتعلمی در مؤسسههای علمی کشور (مطابق ضوابط جذب هیئتعلمی مصوّب هیئت عالی جذب اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) برخوردار میشوند.
برگزیدگانی که بر مبنای این طرح بهعنوان عضو هیئت علمی در یکی از مؤسسات آموزش عالی کشور جذب میشوند، در راستای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی نخبگان کشور، متعهد خواهند بود در صورت فراخوان بنیاد، برای رفع مسائل و چالشهای اولویتدار علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی کشور و نیز مشارکت در توسعه و ارتقای سطح علمی نخبگان و استعدادهای برتر کشور، به میزان حداقل ۴۰ ساعت در ماه با این بنیاد همکاری داشته باشند.
دانشآموختگان دوره دکتری تخصصی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشآموختگان دورههای تخصص و فوق تخصص مورد تأیید وزارت بهداشت، در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانند سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند: نخست آنکه سن متقاضی در زمان ثبت درخواست نباید بیش از ۴۵ سال باشد و میانگین وزنی کل نمرات دورههای تحصیلی نباید کمتر از ۱۵ باشد.
افراد واجد شرایط صرفاً مجاز به ارائه تقاضای معرفی به مؤسسات علمی اعلامی، از طریق فراخوانهای عمومی یا خارج از بازه زمانی فراخوانهای عمومی، کاملاً منطبق با نتیجه نهایی اعلامشده میباشند.
همچنین حداکثر مهلت استفاده از تسهیلات اعطایی سه سال است. براساس شیوه نامه این طرح، تخصیص ردیف استخدامی از طریق تسهیلات جذب بنیاد (طرح جذب در مؤسسات علمی یا طرح جذب در دستگاههای اجرایی) به واجدین شرایط فقط یک بار امکانپذیر است و در صورت جذب و تخصیص ردیف استخدامی به ایشان از طریق هر یک از طرحهای مزبور بنیاد، امکان بهرهمندی مجدد وجود نخواهد داشت.
ثبتنام و بارگذاری مدارک متقاضیان، صرفاً بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب انجام میشود. متقاضیان لازم است در بازه زمانی تعیینشده، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
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