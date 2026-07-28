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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

قالیباف: اولویت فوری ما معیشت مردم است/ برنامه هفتم بازنگری می شود

قالیباف: اولویت فوری ما معیشت مردم است/ برنامه هفتم بازنگری می شود

رئیس مجلس با تأکید بر صرفه‌جویی، ایجاد فرصت‌های درآمدی و بازسازی، گفت: اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ باید با توجه به اولویت‌های کشور و نیازهای معیشتی مردم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس که صبح امروز (سه‌شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) با حضور هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کار کیفی در مجلس، اساس کار را در کمیسیون های تخصصی دانست و گفت: از این رو لازم است مسائل به صورت کاملا تخصصی در کمیسیون ها بررسی شود تا خروجی آن به صورت یک کار کارشناسی شده به صحن برسد.

بازنگری در سازوکار قانونگذاری در شرایط جنگ و افزایش همکاری با شورای نگهبان

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر با شورای نگهبان در زمان بررسی طرح ها و لوایح برای تصویب دقیق تر قوانین و تسریع در تأیید آن، اظهار کرد: برخی قوانین را نیز می‌توان به صورت غیردائمی و برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود.

وی در ادامه به پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیون ها و نمایندگان نیز تأکید کرد و افزود: باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی که اولویت ها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است.

ضرورت بازنگری در قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ بر اساس اولویت‌ها و با همکاری دولت

قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین کارهای مهم و فوری در مجلس و دولت، عنوان کرد: گاهی برخی امور مهم هستند اما فوری نیستند و برخی فوری هستند اما مهم نیستند. باید ابتدا به کارهایی که هم توامان مهم و فوری هستند، متمرکز شویم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز مجلس و تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار داشت: ما باید این کار را انجام دهیم البته قرار نیست مجددا این قانون را بازنویسی کنیم، بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت‌بندی کرده و مورد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش ها و کمیسیون تخصصی اصلاح کنیم.

تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح یک اولویت مهم و فوری است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاحات لازم برای قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز باید اولویت‌بندی شود، خاطرنشان کرد: ما باید در کشور صرفه جویی را مد نظر قرار داده و فرصت های درآمدزایی را فراهم کنیم، همچنین باید بازسازی ها را اولویت قرار دهیم. در این بین موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح به عنوان یک اولویت مهم و فوری باید در دستور کار دولت و مجلس باشد و نباید از آن غفلت کرد.

اعضای هیئت رییسه و رؤسای کمیسیون های مجلس نیز در این جلسه به بحث و بررسی درباره مسائل جاری کشور پرداختند و هر یک اولویت‌های مدنظر خود را که پیگیری و حل آنها می تواند از دغدغه های روز مردم بکاهد، بیان کردند.

در همین راستا این نمایندگان به موضوعاتی همچون ضرورت تسریع در بازسازی خسارات وارده ناشی از جنگ، پیگیری وضعیت بازنشستگان، معیشت مردم، تأمین ارز، تأمین نهاده های دامی و تولیدات کشاورزی، بهینه سازی مصرف سوخت، وضعیت بنزین، مسائل حوزه دارو، درمان و بیمه و امور مربوط به حوزه آموزش پرداختند و راهکارهایی برای آن ارائه دادند.

کد مطلب 6901802
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      5 0
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      مردم در شرایط جنگ وتورم از نظر معیشت زندگی کالاهای اساسی مرغ، تخم مرغ ...نباید این اقلام صادرات آزاد شود،نمایندگان محترم حواسشان به مردم باشند.
    • حامد IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      8 0
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      گرونی سر سام آور بخدا امان مردم بریده این وضعیت در شان مردم شریف ایران نیست
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      8 0
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      خوبه حالا معیشت در اولویته و وضعیت اینه اگر نبود چه فاجعه ای میشد.!جناب قالیباف مثل حذف ارز ترجیحی که بسیار بی وقت تصمیم گیری شد و اثرات تورم زای اون ماه‌هاست سفره مردم رو کوچکتر کرده اینروزها افزایش نرخ بنزین که از سوی دولت مطرح میشه واقعا دیگه قابل هضم نیست.نمیشه همینطور فشار رو بر مردم تحمیل کرد.نرخ اقلام اساسی چند برابر شده و کالابرگ تخصیص یافته هنوز همون یک میلیون باقی مانده میزان افزایش حقوق‌ها بخصوص برای مستمری بگیران که مشخص نیست با چه فرمولی ۶۰درصد کذایی محاسبه شده جوابگوی این تورم نیست
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      3 3
      پاسخ
      خدادردودنیاخیرتان دهد

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