به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ملک قولنامهای به ملکی گفته میشود که انتقال مالکیت آن از طریق قولنامه یا مبایعهنامه انجام شده و سند رسمی به نام خریدار صادر نشده است. خرید و فروش این دسته از املاک در برخی مناطق رایج است، اما به دلیل نداشتن سند رسمی، نیازمند بررسیهای حقوقی دقیقتری نسبت به املاک دارای سند هستند.
تفاوت ملک قولنامهای و سند رسمی
مهمترین تفاوت میان ملک قولنامهای و ملکی که دارای سند رسمی است، در نحوه اثبات مالکیت آنها است. سند رسمی توسط مراجع قانونی ثبت شده و از اعتبار و حمایت حقوقی بیشتری برخوردار است، در حالی که در معاملات قولنامهای ممکن است برای اثبات مالکیت و انتقال قطعی ملک، نیاز به طی مراحل حقوقی و اداری وجود داشته باشد.
اعتبار قانونی قولنامه در معاملات ملکی
قولنامه در صورتی که مطابق مقررات قانونی و با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تنظیم شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار است و میتواند بهعنوان یکی از مستندات مهم در دعاوی ملکی مورد استناد قرار گیرد. با این حال، اعتبار قانونی قولنامه به معنای بینیازی از بررسی وضعیت ثبتی و حقوقی ملک نیست و خریداران باید پیش از انجام معامله، از وضعیت مالکیت و محدودیتهای احتمالی ملک اطمینان حاصل کنند.
مهمترین خطرات خرید ملک قولنامهای
خرید ملک قولنامهای در برخی موارد میتواند فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری باشد، اما اگر بدون بررسیهای حقوقی و ثبتی انجام شود، ممکن است خریدار را با مشکلات جدی مواجه کند. آگاهی از مهمترین ریسکهای این نوع معاملات، نقش مهمی در جلوگیری از خسارتهای مالی و دعاوی حقوقی دارد.
فروش ملک به چند نفر
یکی از رایجترین خطرات در خرید ملک قولنامهای، فروش یک ملک به چند خریدار مختلف است. از آنجا که انتقال مالکیت در این معاملات معمولاً در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمیشود، احتمال سوءاستفاده و انجام معاملات متعدد بر روی یک ملک افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، بررسی سوابق معاملات و احراز مالکیت فروشنده پیش از انعقاد قرارداد اهمیت زیادی دارد.
مشکلات مربوط به مالکیت
در بسیاری از معاملات قولنامهای، وضعیت مالکیت ملک بهصورت کامل و شفاف مشخص نیست. ممکن است فروشنده مالک واقعی ملک نباشد یا صرفاً بر اساس یک قولنامه قبلی اقدام به فروش آن کرده باشد. این موضوع میتواند در آینده موجب بروز اختلافات حقوقی و مشکلات مربوط به انتقال رسمی مالکیت شود.
توقیف یا در رهن بودن ملک
یکی دیگر از خطرات مهم خرید ملک قولنامهای، توقیف بودن ملک یا قرار داشتن آن در رهن بانک و سایر مراجع قانونی است. در برخی موارد، خریدار پس از انجام معامله متوجه میشود که ملک دارای بدهی یا محدودیتهای قانونی بوده و امکان انتقال رسمی آن وجود ندارد. بررسی وضعیت ثبتی و حقوقی ملک قبل از پرداخت وجه معامله، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری میکند.
وجود معارض و اختلافات حقوقی
برخی از املاک قولنامهای با دعاوی حقوقی مختلفی مانند اختلاف میان وراث، ادعای مالکیت اشخاص ثالث یا مشکلات مربوط به حدود و مشخصات ملک مواجه هستند. این مسائل میتوانند فرآیند انتقال مالکیت را با پیچیدگیهای حقوقی همراه کرده و حتی موجب بیاعتباری معامله شوند.
به همین دلیل، پیش از خرید هرگونه ملک قولنامهای، انجام استعلامهای لازم و بررسی مدارک توسط افراد متخصص اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از خریداران برای کاهش ریسکهای احتمالی، از مشاوره حقوقی بهترین وکیل ملکی در تهران استفاده میکنند تا از وضعیت قانونی و حقوقی ملک پیش از انجام معامله اطمینان حاصل کنند.
قبل از خرید ملک قولنامهای چه مواردی را باید بررسی کنیم؟
خرید ملک قولنامهای بدون انجام بررسیهای حقوقی و ثبتی میتواند خریدار را با مشکلات متعددی مواجه کند. به همین دلیل، پیش از امضای هرگونه قولنامه یا پرداخت وجه معامله، لازم است وضعیت حقوقی و مالکیتی ملک بهصورت دقیق بررسی شود تا از بروز اختلافات و خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
احراز مالکیت فروشنده
اولین و مهمترین اقدام، اطمینان از مالکیت قانونی فروشنده است. خریدار باید مدارک مربوط به مالکیت ملک را بررسی کرده و از صحت اطلاعات ارائهشده اطمینان حاصل کند. در بسیاری از پروندههای ملکی، فروشنده مالک واقعی ملک نبوده یا اختیار قانونی برای انتقال آن را نداشته است.
بررسی سوابق ثبتی ملک
بررسی سوابق ثبتی ملک میتواند اطلاعات مهمی درباره وضعیت قانونی آن در اختیار خریدار قرار دهد. در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی باشد، لازم است مشخص شود آیا محدودیت قانونی، مشکلات ثبتی یا موانعی برای انتقال مالکیت آن وجود دارد یا خیر.
استعلام وضعیت حقوقی ملک
پیش از انجام معامله، باید وضعیت حقوقی ملک مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، لازم است مشخص شود که ملک در توقیف مراجع قضایی قرار ندارد، موضوع دعاوی حقوقی نیست و نسبت به آن ادعای مالکیت از سوی اشخاص دیگر مطرح نشده است. انجام این استعلامها میتواند از بسیاری از مشکلات حقوقی آینده جلوگیری کند.
بررسی زنجیره نقل و انتقالات
در معاملات قولنامهای، بررسی زنجیره نقل و انتقالات از اهمیت ویژهای برخوردار است. خریدار باید تمامی قولنامهها و اسناد قبلی مربوط به ملک را بررسی کند تا از قانونی بودن انتقالات گذشته و صحت مالکیت فروشنده اطمینان حاصل شود. هرگونه نقص یا ابهام در این زنجیره میتواند در آینده موجب بروز اختلافات حقوقی شود.
بررسی وضعیت مالیات ملک
یکی از موضوعاتی که معمولاً در معاملات ملکی مورد توجه کافی قرار نمیگیرد، وضعیت مالیاتی ملک است. برخی از نقل و انتقالات ممکن است دارای بدهیهای مالیاتی یا تعهدات قانونی مرتبط با مالیات باشند که در صورت عدم بررسی، میتوانند مشکلاتی را برای خریدار ایجاد کنند.
به همین دلیل، پیش از انجام معامله بهتر است وضعیت مالیاتی ملک و هزینههای احتمالی مربوط به نقل و انتقال آن مورد بررسی قرار گیرد. در معاملات با ارزش مالی بالا یا پروندههای پیچیده ملکی، دریافت مشاوره از بهترین وکیل مالیاتی در تهران میتواند به خریداران کمک کند تا نسبت به تعهدات مالیاتی و آثار حقوقی معامله آگاهی کامل داشته باشند و با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.
آیا امکان دریافت سند رسمی برای ملک قولنامهای وجود دارد؟
در بسیاری از موارد، امکان دریافت سند رسمی برای ملک قولنامهای وجود دارد؛ اما این موضوع به وضعیت ثبتی ملک، مدارک موجود و رعایت تشریفات قانونی بستگی دارد.
شرایط دریافت سند رسمی
برای دریافت سند رسمی، ملک باید از نظر قانونی قابلیت ثبت و انتقال مالکیت را داشته باشد و موانع حقوقی یا ثبتی برای آن وجود نداشته باشد.
مراحل قانونی اخذ سند
اخذ سند رسمی معمولاً مستلزم ارائه درخواست به مراجع مربوط، بررسی وضعیت حقوقی و ثبتی ملک و طی کردن مراحل قانونی تعیینشده است.
مدارک مورد نیاز
مدارکی مانند قولنامه، مدارک هویتی طرفین و اسناد مربوط به سوابق مالکیت ملک، از جمله مدارک مورد نیاز برای پیگیری دریافت سند رسمی هستند. در پروندههای پیچیده، استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص در تهران میتواند فرآیند بررسی و اخذ سند را تسهیل کند.
جمعبندی
خرید ملک قولنامهای میتواند در برخی شرایط یک فرصت مناسب برای سرمایهگذاری و خرید ملک با قیمت مناسبتر باشد، اما در صورت بیتوجهی به مسائل حقوقی و ثبتی، ریسکهای قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. بررسی مالکیت فروشنده، وضعیت حقوقی و مالیاتی ملک، سوابق نقل و انتقالات و امکان دریافت سند رسمی، از مهمترین اقداماتی است که باید پیش از انجام معامله مورد توجه قرار گیرد.
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