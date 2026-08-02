به گزارش خبرنگار مهر، کووان یوئن لای فیلمساز تایوانی در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت و کارگاه خلق جهان های وی آر و ایکس آر را برگزار کرد که برای دوستداران سینما و فناوری های نوین، جذاب بود. در گفتگوهای مشترک واحد بین‌الملل مرکز گسترش با این سینماگر، با توجه به ابراز علاقه او زمینه همکاری مشترک در یک کارگاه آنلاین فراهم شد. بنابراین کارگاه آنلاین «رشد و پرورش واقعیت مجازی» توسط این سینماگر ساعت ۱۰ روز ۲۸ مرداد برگزار می شود و علاقه مندان تا روز سه شنبه ۲۰ مرداد وقت دارند ثبت نام کنند.

کووان یوئن لای معتقد است شرکت کنندگان در کارگاه، باید فیلم کارگاه «خلق جهان های وی آر و ایکس آر» را ببینند تا آمادگی حضور در کارگاه تازه را داشته باشند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه ابتدا می‌توانند فیلم کارگاه «خلق جهان‌های VR و XR در فیلم مستند» را به نشانی https://defc.ir/Post/۱۰۴۳۶ یا https://www.aparat.com/v/yrthapy تماشا کنند. سپس فرم شماره یک را برای شرکت در این دوره تکمیل و ارسال کنند. فرم شماره ۲ این کارگاه، برای افرادی است که پروژه ای آماده دارند و پیش بینی می کنند زمینه ساخت پروژه شان فراهم شود. پس از بررسی کارشناسان، امکان ساخت این پروژه ها وجود دارند. پروژه ارائه شده باید به طور مشخص بر خلق ویدیو یا رسانه‌های واقعیت مجازی و واقعیت گسترده (VR/XR) تمرکز داشته باشد. هیچ محدودیتی در انتخاب موضوع وجود ندارد و از فرمت‌های متنوع و نوآورانه به شدت استقبال می‌شود.

برای حضور هنرجویانی که پروژه ندارند، مانعی برای حضور در این کارگاه وجود ندارد. استفاده از این کارگاه که به همت واحد بین‌الملل و واحد پژوهش و آموزش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود برای علاقه‌مندان رایگان است.