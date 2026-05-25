به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پلتفرم هاشور در تازه‌ترین برنامه اکران آنلاین خود، میزبان سه فیلم کوتاه «دابُر»، «شریف» و «برنو» است که هر سه موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده‌اند.

فیلم کوتاه «دابُر» به کارگردانی سعید نجاتی درباره پدری است که در بحبوحه اختلاف با همسرش و زمانی که در تلاش است دخترش را نزد خود نگه دارد در غیاب همسر با نخستین تجربه بلوغ او مواجه می‌شود.

فیلم کوتاه «شریف» به کارگردانی محمد علیزاده فرد داستان گورکن روستا است که هر وقت قبری می‌کند روز بعد فردی در روستا می‌میرد. شریف دوباره به سمت قبرستان می رود تا قبر جدیدی بکند.

فیلم کوتاه «برنو» به کارگردانی محمد ثریا نیز درباره تفنگ برنو است که زندگی قباد و مریم را در شب عروسی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

این سه فیلم کوتاه از تاریخ ۵ خرداد و از طریق پلتفرم هاشور به صورت آنلاین در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهند گرفت.