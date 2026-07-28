تشریح اقدامات تیم بهداشت محیط ایران در عراق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، تیم بهداشت محیط اعزامی به مراسم اربعین حسینی، از ۴ لغایت ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با هدف ارتقای سلامت زائران و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط، اقدامات گسترده‌ای را در کشور عراق انجام داد.

بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی ۱۱ نفر از کارشناسان بهداشت محیط به منطقه اعزام شدند و ۸۴ جلسه آموزشی ویژه خادمین و زائران برگزار کردند که در مجموع ۷۲۳ نفر از آموزش‌های بهداشتی بهره‌مند شدند.

در حوزه بازرسی‌ها نیز ۱۲۷ مورد بازرسی انجام شد که شامل ۱۰۵ مورد بازرسی از موکب‌های اسکان، تغذیه و پذیرایی زائران و ۲۲ مورد بازرسی از درمانگاه‌ها بود. همچنین ۱۴۸ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی به منظور اطمینان از سلامت آب مصرفی صورت گرفت.

از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به کلرزنی آب، کنترل ۹۲ موکب از نظر وضعیت بهداشت، دفع و جمع‌آوری پسماند و فاضلاب، بازرسی ۹۴ واحد سرویس بهداشتی و توالت‌های فرنگی از نظر نظافت و مصرف مواد گندزدا و نظارت بر ۸۷ موکب از نظر وضعیت بهداشت آشپزخانه، ظروف و درجه حرارت مناسب مواد غذایی اشاره کرد.

این اقدامات در راستای حفظ سلامت زائران، پیشگیری از بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا و ارتقای شاخص‌های بهداشت محیط در ایام اربعین حسینی انجام شده است.

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از ابتدای مردادماه تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با اجرای برنامه‌های گسترده نظارتی و بهداشتی، اقدامات متعددی را در راستای حفظ سلامت زائران اربعین در داخل کشور به انجام رساند.

بر اساس این گزارش، در این مدت ۱۱ هزار و ۲۰۷ مورد بازرسی از مراکز و اماکن مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران انجام شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۲۱۵ مورد مربوط به بازرسی از مراکز اقامتی و اسکان زائران و ۷ هزار و ۳۴۴ مورد مربوط به مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بوده است. همچنین ۸۱۰۶ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی برای اطمینان از سلامت آب مصرفی انجام شد.

در حوزه کنترل مواد غذایی و بهداشت محیط نیز ۵ هزار و ۲۰۱ مترمکعب آب کلرزنی شد، ۱۵۹ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی صورت گرفت و ۱۳ هزار و ۹۵۱ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد. همچنین ۷ هزار و ۹۰۶ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی به منظور پایش وضعیت بهداشتی انجام گرفت.

بر پایه این گزارش، به‌طور میانگین روزانه ۱۹۸ تیم بهداشت محیط و ۳۸۵ نیروی بهداشت محیط در اجرای برنامه‌های نظارتی مشارکت داشته‌اند. در همین راستا ۱۶۷ مورد پایش و نظارت انجام شده، ۴۶ هزار و ۹۸۵ مورد تذکر بهداشتی به متصدیان مراکز

ارائه شده و ۵ هزار و ۴۷۰ مورد سطح سپاسی (اتوسنجش) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از خادمان نیز آموزش‌های لازم در حوزه بهداشت محیط را دریافت کردند.

این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا، ارتقای سطح بهداشت محیط و تأمین سلامت زائران اربعین حسینی در سراسر کشور در حال انجام است.