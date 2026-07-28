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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

تولید سالانه ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان

تولید سالانه ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان از تولید سالانه ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل شیلات لرستان و جهاد دانشگاه لرستان، اظهار کرد: شیلات یکی از ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق تولید است و خداوند به واسطه رودخانه‌های متعدد، ظرفیت کم‌نظیری را در اختیار لرستان قرار داده است.

تولید سالانه ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان

وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه آبزی‌پروری انجام شده و تولیدات شیلات استان رشد قابل‌توجهی داشته است، اما با صراحت اعلام می‌کنم که فاصله زیادی تا بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های واقعی لرستان داریم و توان تولید استان بیش از ۱۵۰ هزار تن است.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها بدون حمایت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید با شناسایی دقیق پتانسیل‌ها، آن‌ها را وارد مرحله اجرا و سرمایه‌گذاری کنیم.

بیرانوند با اشاره به اهمیت آبزیان در امنیت غذایی، گفت: در آینده، مصرف پروتئین آبزیان سهم بیشتری در سبد غذایی مردم خواهد داشت و توسعه این بخش علاوه بر ارتقای سلامت جامعه، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان فعال است و سالانه حدود ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان تولید می‌شود. همچنین استان در تولید بچه‌ماهی جزو استان‌های برتر کشور است و در سال‌های اخیر با انتقال فناوری و همکاری مراکز علمی، اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است.

کمبود خوراک آبزیان و نبود کارخانه‌های فراوری

مدیرکل شیلات لرستان درعین‌حال به برخی چالش‌های این بخش اشاره کرد و گفت: کمبود خوراک آبزیان، نبود کارخانه‌های فراوری و بسته‌بندی متناسب با ظرفیت تولید استان و همچنین ضعف زیرساخت‌های تحقیقاتی از مهم‌ترین مشکلات شیلات لرستان است.

بیرانوند، افزود: بخش تحقیقات شیلات در سال‌های گذشته تضعیف شده و این موضوع روند توسعه علمی و بررسی ظرفیت‌های جدید را با مشکل مواجه کرده است؛ درحالی‌که برای توسعه پایدار، انجام مطالعات تخصصی و تحقیقات کاربردی یک ضرورت است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در پرورش گونه‌های مختلف آبزیان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گونه‌های مختلف ماهیان، از جمله ماهیان خاویاری، در مناطق مختلف لرستان قابلیت پرورش موفق دارند و توسعه این بخش نیازمند مطالعات علمی دقیق و همکاری دانشگاه‌هاست.

لرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه شیلات برخوردار است

مدیرکل شیلات لرستان، امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه لرستان را آغاز یک همکاری مؤثر دانست و گفت: هدف ما صرفاً امضای تفاهم‌نامه نیست، بلکه باید با تشکیل اتاق فکر مشترک، برگزاری نشست‌های منظم کارشناسی و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی، مسائل و نیازهای شیلات استان را به‌صورت علمی دنبال کنیم.

بیرانوند تصریح کرد: تعامل مستمر میان دانشگاه و شیلات می‌تواند به افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری، افزایش سرانه مصرف آبزیان و ایجاد تحول در این صنعت منجر شود.

وی تصریح کرد: لرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه شیلات برخوردار است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه پایدار استان بهره‌برداری کرد.

کد مطلب 6901908

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