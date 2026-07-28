به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل شیلات لرستان و جهاد دانشگاه لرستان، اظهار کرد: شیلات یکی از ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق تولید است و خداوند به واسطه رودخانه‌های متعدد، ظرفیت کم‌نظیری را در اختیار لرستان قرار داده است.

تولید سالانه ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان

وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه آبزی‌پروری انجام شده و تولیدات شیلات استان رشد قابل‌توجهی داشته است، اما با صراحت اعلام می‌کنم که فاصله زیادی تا بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های واقعی لرستان داریم و توان تولید استان بیش از ۱۵۰ هزار تن است.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها بدون حمایت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید با شناسایی دقیق پتانسیل‌ها، آن‌ها را وارد مرحله اجرا و سرمایه‌گذاری کنیم.

بیرانوند با اشاره به اهمیت آبزیان در امنیت غذایی، گفت: در آینده، مصرف پروتئین آبزیان سهم بیشتری در سبد غذایی مردم خواهد داشت و توسعه این بخش علاوه بر ارتقای سلامت جامعه، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان فعال است و سالانه حدود ۴۵ هزار تن انواع آبزیان در لرستان تولید می‌شود. همچنین استان در تولید بچه‌ماهی جزو استان‌های برتر کشور است و در سال‌های اخیر با انتقال فناوری و همکاری مراکز علمی، اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است.

کمبود خوراک آبزیان و نبود کارخانه‌های فراوری

مدیرکل شیلات لرستان درعین‌حال به برخی چالش‌های این بخش اشاره کرد و گفت: کمبود خوراک آبزیان، نبود کارخانه‌های فراوری و بسته‌بندی متناسب با ظرفیت تولید استان و همچنین ضعف زیرساخت‌های تحقیقاتی از مهم‌ترین مشکلات شیلات لرستان است.

بیرانوند، افزود: بخش تحقیقات شیلات در سال‌های گذشته تضعیف شده و این موضوع روند توسعه علمی و بررسی ظرفیت‌های جدید را با مشکل مواجه کرده است؛ درحالی‌که برای توسعه پایدار، انجام مطالعات تخصصی و تحقیقات کاربردی یک ضرورت است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در پرورش گونه‌های مختلف آبزیان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گونه‌های مختلف ماهیان، از جمله ماهیان خاویاری، در مناطق مختلف لرستان قابلیت پرورش موفق دارند و توسعه این بخش نیازمند مطالعات علمی دقیق و همکاری دانشگاه‌هاست.

لرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه شیلات برخوردار است

مدیرکل شیلات لرستان، امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه لرستان را آغاز یک همکاری مؤثر دانست و گفت: هدف ما صرفاً امضای تفاهم‌نامه نیست، بلکه باید با تشکیل اتاق فکر مشترک، برگزاری نشست‌های منظم کارشناسی و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی، مسائل و نیازهای شیلات استان را به‌صورت علمی دنبال کنیم.

بیرانوند تصریح کرد: تعامل مستمر میان دانشگاه و شیلات می‌تواند به افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری، افزایش سرانه مصرف آبزیان و ایجاد تحول در این صنعت منجر شود.

وی تصریح کرد: لرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه شیلات برخوردار است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه پایدار استان بهره‌برداری کرد.