۲ کانون جدید آتش در میانکاله مهار شد

محمدرضا کنعانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مهار دو کانون جدید آتش‌سوزی در ذخیره‌گاه زیست‌کره و پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حریق، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات اطفای حریق آغاز شد.

وی افزود: برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار به‌صورت همزمان در هر دو نقطه ادامه یافت.

کنعانی با اشاره به پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته تصریح کرد: حضور مداوم محیط‌بانان در میانکاله باعث شد کانون‌های جدید آتش در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود و پیش از سرایت به بخش‌های دیگر، اقدامات کنترلی انجام گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری شهرستان بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، طی روزهای اخیر نیز چندین مورد آتش‌سوزی در بخش‌هایی از میانکاله رخ داده بود که با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی مهار شد و مراقبت از این زیستگاه ارزشمند همچنان با حساسیت دنبال می‌شود.