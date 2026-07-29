مظفر علیشائی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و حضور ورزشکاران مستعد قزوینی در اردوهای تیمهای ملی، ستاد بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ به ریاست استاندار قزوین تشکیل شده تا زمینه حمایت مؤثر از نمایندگان استان فراهم شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه این ستاد، ورزشکاران قزوینی در صورت کسب مدال طلا یک میلیارد تومان، مدال نقره ۸۰۰ میلیون تومان و مدال برنز ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به حمایت از ورزشکاران در مسیر کسب سهمیه بازیها تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون، ورزشکاران حاضر در اردوهای کسب سهمیه ماهانه ۲۰ میلیون تومان کمکهزینه حمایتی دریافت کردهاند که این مبالغ با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و هیأتهای ورزشی پرداخت شده است.
علیشائی با بیان اینکه حمایت از قهرمانان تنها به پرداخت پاداش محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده است با میزبانی از اردوهای آمادهسازی تیمهای ملی در قزوین، شرایط مناسبی برای افزایش آمادگی نمایندگان استان و حضور موفق آنان در مهمترین رویداد ورزشی قاره آسیا فراهم شود.
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