مظفر علی‌شائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و حضور ورزشکاران مستعد قزوینی در اردوهای تیم‌های ملی، ستاد بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ به ریاست استاندار قزوین تشکیل شده تا زمینه حمایت مؤثر از نمایندگان استان فراهم شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه این ستاد، ورزشکاران قزوینی در صورت کسب مدال طلا یک میلیارد تومان، مدال نقره ۸۰۰ میلیون تومان و مدال برنز ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به حمایت از ورزشکاران در مسیر کسب سهمیه بازی‌ها تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون، ورزشکاران حاضر در اردوهای کسب سهمیه ماهانه ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه حمایتی دریافت کرده‌اند که این مبالغ با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و هیأت‌های ورزشی پرداخت شده است.

علی‌شائی با بیان اینکه حمایت از قهرمانان تنها به پرداخت پاداش محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است با میزبانی از اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی در قزوین، شرایط مناسبی برای افزایش آمادگی نمایندگان استان و حضور موفق آنان در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا فراهم شود.