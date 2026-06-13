به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب اظهار کرد: آتشسوزی که از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در ضلع شمالی منطقه حفاظتشده دیل شهرستان گچساران آغاز شده بود، پس از ۱۳ ساعت تلاش بیوقفه و در شرایط دشوار، ساعت یک بامداد روز شنبه ۲۳ خردادماه به طور کامل مهار شد.
وی افزود: به محض دریافت گزارش محیطبانان پاسگاه محیطبانی دیل مبنی بر وقوع حریق، تیمهای امدادی متشکل از محیطبانان، جوامع محلی، قرقبانان منابع طبیعی و نیروهای ستاد بحران شهرستان و استان به منطقه اعزام شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سختی عملیات اطفای حریق، تصریح کرد: شرایط توپوگرافی و سخت گذر بودن منطقه و همچنین تاریکی هوا، عملیات مهار آتش را با دشواریهای فراوانی همراه کرده بود، اما نیروهای حاضر در صحنه با تلاشی خستگیناپذیر موفق شدند از گسترش بیشتر آتش جلوگیری کنند.
دیانتینسب با قدردانی از همکاری و مشارکت همه نیروهای عملیاتی و مردمی حاضر در منطقه، گفت: هماکنون نیروهای تازهنفس برای پایش عرصههای سوخته و سرد کردن کامل کانونهای احتمالی آتش به منطقه اعزام شدهاند تا از وقوع مجدد حریق جلوگیری شود.
وی که از ابتدای وقوع آتشسوزی به همراه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان در منطقه حضور داشته و مدیریت میدانی عملیات را بر عهده دارد، افزود: تا زمان اطمینان کامل از خاموش شدن همه کانونهای آتش و ایمنسازی عرصههای آسیبدیده، نیروهای محیط زیست در منطقه مستقر خواهند ماند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تلاش شبانهروزی محیطبانان، نیروهای منابع طبیعی، اعضای ستاد بحران و همراهی جوامع محلی در مهار این آتشسوزی قدردانی کرد.
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