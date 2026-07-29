ترافیک سنگین در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور قدیم رشت - قزوین محدوده پارک جنگلی سراوان، آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده حصارک و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری، ترافیک سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و نیز محورهای هراز و چالوس در مسیر شمال به جنوب روان بوده و تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعین نیز گفت: در محور حمیل - سرابله - ایلام در محدودههای قبل و بعد از تونل آزادی ترافیک سنگین برقرار است، اما تردد در محورهای ایلام - مرز مهران، بستان - مرز چذابه، پیرانشهر - مرز تمرچین، خرمشهر - مرز شلمچه، قصرشیرین - مرز خسروی و مریوان - مرز باشماق بهصورت روان در جریان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محور شریانی بندرعباس - لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و رانندگان باید برای تردد از مسیر جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس استفاده کنند.
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