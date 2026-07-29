جعفری: اجرای دقیق نظام ارجاع، کلید ساماندهی نظام سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری سیریزی، ظهر چهارشنبه در جریان جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی بم، از موفقیت این دانشگاه در پیاده‌سازی برنامه‌های مدنظر وزارت بهداشت خبر داد و اظهار داشت: شهرستان بم بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، رتبه سوم کشور را در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع کسب کرده است که این موفقیت نشان‌دهنده همت و تلاش تیم مدیریتی و اجرایی این دانشگاه است.

وی با اشاره به چالش نبود ساختار نظام‌مند در مراجعه مستقیم مردم به مراکز درمانی، تصریح کرد: ایران جزو معدود کشورهای جهان است که حرکت مردم در نظام سلامت همچنان غیرنظام‌ مند است؛ لذا انتظار می‌رود با ورود صنعت بیمه به عنوان خریدار خدمت و محوریت دانشگاه‌های علوم پزشکی، این جریان به سمت ساختاری اصولی هدایت شود.

سرپرست موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از کنترل بیماری‌های واگیر به سمت مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، ادامه داد: کشور ما در کنترل بیماری‌های واگیر با تکیه بر طرح شبکه بهداشت و فعالیت بهورزان، تجربه‌ای جهانی و موفق داشته است؛ اما امروز چالش اصلی ما بیماری‌های غیرواگیر از جمله سکته‌ها، تصادفات، سرطان‌ها و دیابت است که به عوامل اصلی مرگ‌ و میر ایرانیان تبدیل شده‌اند.

وی راهکار مقابله با این معضلات را بهره‌گیری از «تیم مراقبت سلامت» عنوان کرد و گفت: در مدل‌های موفق جهانی، مراقب سلامت با دسترسی به پرونده الکترونیک و نظارت مستمر، تشخیص زودهنگام را انجام می‌دهد و این همان نقشه راهی است که در نظام ارجاع به دنبال آن هستیم.

جعفری سیریزی، با اشاره به حمایت‌های دولت و وزارت بهداشت از این طرح، خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ تیم مدیریتی وزارت بهداشت به برنامه پزشکی خانواده، فرصتی مغتنمی برای اصلاحات اساسی نظام سلامت است و همان‌طور که در دهه ۶۰ و در اوج دوران دفاع مقدس، طرح شبکه بهداشت به خوبی پیاده‌سازی شد، اکنون نیز این نسل می‌تواند تحول بزرگی در نظام سلامت کشور ایجاد کند.

وی در پایان هدف از حضور تیم پایش در دانشگاه علوم پزشکی بم را بررسی چالش‌ها و رفع موانع احتمالی جهت تداوم قدرتمند این برنامه در شهرستان بم اعلام کرد.

عبور از خود درمانی و مصرف بی‌رویه مسکن

امام جمعه بم، هم در نشست خبری با حضور مسئولان کشوری، استانی و دانشگاهی، بر اهمیت تغییر رویکردهای رفتاری جامعه در حوزه سلامت و دشواری‌های اجرایی طرح‌های کلیدی تأکید کرد.

فرهاد دهقانی، با اشاره به طرح «پزشکی خانواده»، آن را فرآیندی حساس دانست که مستقیماً با عادات روزمره مردم در ارتباط است.

وی با تبیین چالش‌های پیش روی نظام سلامت، اظهار داشت: اجرای برنامه‌ای همچون پزشکی خانواده به دلیل نیاز به تغییر الگوهای ذهنی و رفتاری مردم در زمینه درمان، فرآیندی بسیار حساس و دشوار است.

وی با انتقاد از رویکرد فعلی بخشی از جامعه در مواجهه با بیماری‌ها، خاطرنشان کرد: تمایل بسیاری از افراد به خوددرمانی یا مصرف بی‌رویه مسکن‌ها جهت خاموش کردن موقت علائم بیماری، یکی از موانع اصلی است؛ لذا ایجاد تحول درمانی و عبور از این مسیرهای نادرست به سمت نظام ارجاع اصولی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پشتکار فراوان و حمایت‌های مستمر است.

امام جمعه بم همچنین با تمجید از تلاش‌های علمی و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بم در پیشبرد این طرح، افزود: تیم‌های دانشگاهی و اجرایی که با هدف خدمت به مردم در این مسیر حرکت می‌کنند، در واقع در حال ایجاد یک تغییر ساختاری هستند و اگر این مسیر بر اساس شاخص‌های علمی پیش برود، دستاوردی پایدار برای سلامت جامعه خواهد داشت.»

دهقانی، با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند، تأکید کرد: امیدواریم با حمایت‌های همه‌جانبه، طرح پزشکی خانواده به مرحله فراگیری برسد و بتواند ضمن اصلاح نظام سلامت، همراهی و پذیرش حداکثری جامعه را به دنبال داشته باشد.

تخصصی‌سازی مسیر درمان و اجرای طرح پزشک خانواده

فرماندار شهرستان بم، نیز با تأکید بر اهمیت پیاده‌سازی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در حوزه سلامت، خواستار تخصصی‌سازی مسیر درمان شهروندان شد تا از استرس‌های روانی و هزینه‌های جانبی در روند درمان جلوگیری شود.

وحدت عیدی، در این خصوص اظهار داشت با توجه به تجربیات موفق اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و درک مزایای آن توسط مردم، انتظار می‌رود با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، این برنامه در شهرهای تابعه نیز با موفقیت پیاده‌سازی شود.

فرماندار بم با تبیین مزایای نظام ارجاع افزود: یکی از حیاتی‌ترین اهداف این طرح، مدیریت تخصصی مسیر درمان از ابتدا تا انتها است و اجرای صحیح این نظام باعث صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان به مراکز استان و استان‌های همجوار خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به ابعاد سلامت روان بیماران تصریح کرد: عدم وجود نظام ارجاع منظم، علاوه بر فشار اقتصادی، موجب ایجاد استرس‌های شدید و بی‌مورد در میان بیماران می‌شود.

وی افزود: تخصصی‌سازی مسیر درمان از ابتدای ورود بیمار به سیستم سلامت، از بروز استرس‌های ناشی از ابهام در تشخیص و انجام آزمون‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.

عیدی، در پایان خاطرنشان کرد: طرح پزشک خانواده الگویی آزموده شده است که در سطح کشور و جهان مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به حساسیت بالای سیاست‌های جاری در حوزه بهداشت و درمان، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای دستیابی به نتایج مطلوب در اجرای این طرح، حداکثر همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورند.