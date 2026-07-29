مشکلات آموزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور رفع شد/ صدور مدرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیامنور ضمن تبیین روند پیشرفتهای اخیر مرکز امور بین الملل، بر این نکته تأکید کرد که تحقق این موفقیتهای راهبردی، در سایه حمایتهای دلسوزانه، همراهی مستمر و نگاه ویژه دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، میسر شده و تدبیر و حمایتهای ایشان، نیروی محرکهای برای عبور از چالشهای موجود و توجه به حقوق دانشجویان در سطح بینالمللی بوده است.
بر این اساس و بنابر تدابیر اندیشیده شده، گرههای آموزشی و اداری بیش از ۵۰ درصد دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مراکز بینالملل مرتفع و بازگشایی شده و از میان ۲۱۶۵ دانشجوی ورودی این مراکز قشم و کیش، بخش وسیعی از دانشجویان عزیز اکنون موفق به اخذ مدارک علمی خود شدهاند و مابقی نیز در حال طی کردن مراحل نهایی فرآیند تحصیلی هستند تا به زودی مدارک خود را از دانشگاه پیامنور دریافت نمایند.
لازم به ذکر است با امید به تداوم حمایتهای ارزشمند وزیر علوم و همکاری نزدیک معاونتهای آموزشی آن وزارتخانه، اطمینان میدهیم که این مسیر با تلاش و پیگیریهای خسته ناپذیر رئیس دانشگاه، با موفقیت طی شده و تمامی حقوق علمی دانشجویان عزیز به طور کامل تامین خواهد شد.
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