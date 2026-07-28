هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درمانگاه تخصصی خانه هلال شهرداری رشت از امروز تا اربعین حسینی با هدف ارائه خدمات درمانی سطح یک به زائران اربعین حسینی در کربلای معلی راهاندازی شد.
مدیرعامل هلال احمر گیلان با بیان اینکه این طرح مشترک میان معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان گیلان و شهرداری رشت اجرایی شده است، افزود: این درمانگاه با عنوان «خدامالعتره» در کربلای معلی فعالیت خود را آغاز کرده و با تجهیزات کامل و کادر مجرب، آماده خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی افزود: درمانگاه مذکور از ۶ تخت بستری، ۲ پاراوان، ۲ کپسول اکسیژن، یک دستگاه الکتروشوک (AED)، یک ترالی احیا، ۲ ترالی پانسمان، یک برانکارد، یک کیف احیا، ۳ دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی، ۳ دستگاه گلوکومتر و ۲ دستگاه ویلچیر تجهیز شده است.
سلیمی با اشاره به ترکیب نیروی انسانی این درمانگاه، تصریح کرد: در این مرکز یک پزشک متخصص ارتوپد، ۳ پزشک عمومی، ۶ پرستار، ۳ تکنسین دارویی، ۲ نفر در حوزه فوریتهای پزشکی و ۴ نفر نیز در بخشهای پذیرش، انتظامات و مترجمی فعالیت میکنند همچنین داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی مطابق با استانداردهای درمانگاه سطح یک تحویل شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با بیان اینکه خدمات این درمانگاه شامل ویزیت عمومی و تخصصی، کنترل فشار خون و قند خون، تزریقات و سرمتراپی، پانسمان و آتلبندی و همچنین فوریتهای پزشکی و ارجاع به مراکز تخصصی است، خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف کاهش دغدغههای درمانی زائران و ارتقای سطح سلامت آنان در ایام اربعین راهاندازی شده است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شهرداری رشت در اجرای این طرح، تأکید کرد: تمامی امکانات و نیروی انسانی این درمانگاه در آمادگی کامل برای ارائه خدمات شبانهروزی به زائران قرار دارند و این همکاری نمونهای موفق از تعامل بینبخشی برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
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