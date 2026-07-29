به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با تحلیل عملکرد چهار روز نخست استقرار درمانگاه این استان در عتبه مقدسه حرم علوی شهر نجف اشرف، اظهار کرد: آنچه امروز در درمانگاه هلالاحمر گیلان شاهد آن هستیم، نمونهای عملی از مدیریت راهبردی بحران، فرماندهی یکپارچه عملیات سلامت و مدیریت هوشمند منابع در شرایط تجمع انبوه جمعیت است.
وی با اشاره به اینکه طی چهار روز نخست استقرار درمانگاه، بیش از ۹ هزار و ۳۶۶ زائر از خدمات این مرکز بهرهمند شده و بیش از ۱۳ هزار خدمت درمانی و مراقبتی دریافت کردهاند، افزود: این آمار بیانگر ظرفیت بالای نظام برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی بینبخشی و بهرهوری منابع انسانی در یکی از پیچیدهترین مأموریتهای سلامت خارج از کشور است.
سلیمی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران تنها به واکنش در شرایط اضطراری محدود نمیشود، تصریح کرد: در مأموریت اربعین، پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و تداوم خدمت بهصورت همزمان جریان دارد. درمانگاه هلالاحمر گیلان در نجف اشرف با استقرار ساختار فرماندهی مشخص، مدیریت صحیح جریان مراجعان و توزیع متوازن منابع، از ایجاد گلوگاههای عملیاتی جلوگیری کرده و خدمات سلامت را با کیفیت مطلوب به زائران ارائه داده است.
وی افزود: یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت این مأموریت، افزایش بهرهوری خدمات است. زمانی که یک مرکز درمانی در مدت کوتاهی قادر است هزاران مراجعهکننده را مدیریت کرده و برای هر مراجعهکننده بیش از یک خدمت درمانی ارائه دهد، نشاندهنده طراحی صحیح فرآیندها، انسجام تیمی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان، سرمایه انسانی متخصص را مهمترین مزیت راهبردی این مأموریت دانست و گفت: پزشکان، پرستاران، داروسازان، امدادگران، نیروهای پشتیبانی و داوطلبان با روحیهای جهادی، در قالب همپوشانی شیفتهای کاری، جانشینی متقابل و همکاری بینرشتهای، الگویی موفق از مدیریت سرمایه انسانی در شرایط بحران را به نمایش گذاشتهاند که موجب افزایش تابآوری عملیاتی درمانگاه شده است.
سلیمی با اشاره به همکاری مؤثر عتبه علویه مقدسه در فراهمسازی بستر خدمترسانی، اظهار داشت: تعامل سازنده میان هلالاحمر گیلان و مسئولان عتبه علویه، نمونهای موفق از همافزایی بینسازمانی است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل فرآیند درمان زائران ایفا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج تحلیل دادههای آماری چهار روز نخست این مأموریت اثبات میکند که با برنامهریزی مبتنی بر داده، فرماندهی یکپارچه، انعطافپذیری سازمانی و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص، میتوان حتی در شرایط افزایش مستمر تقاضا، خدمات درمانی را بدون افت کیفیت مدیریت کرد. این تجربه ظرفیت آن را دارد که بهعنوان یک الگوی بومی مدیریت سلامت در تجمعات انبوه مستندسازی و در آموزشها و برنامهریزیهای آینده هلالاحمر مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان در پایان ضمن قدردانی از تمامی اعضای تیم درمان، امدادگران، داوطلبان و نیروهای پشتیبانی، تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت امیرالمؤمنین(ع)، جلوهای از مسئولیتپذیری انسانی، همبستگی سازمانی و فرهنگ ایثار است و هلالاحمر گیلان با تمام توان این مسیر را تا پایان مأموریت ادامه خواهد داد.
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