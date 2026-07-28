مرتضی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما یکی از ۵۴ هیئت ورزشی استان هستیم که در حوزه ورزش همگانی، سلامت، شادی و نشاط اجتماعی فعالیت میکنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به تعدد انجمنها و کمیتههای زیرمجموعه، در هر ۱۲ شهرستان فعالیم و هدف اصلی ما فراهم کردن بستر ورزش آسان و کمهزینه برای مردم است.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از فعالیتهای ورزشی و باشگاهها هزینهبر هستند، ضرورت ترویج ورزشهای همگانی بیش از پیش احساس میشود، ورزش همگانی یکی از ارزانترین ورزشهاست؛ حتی پیادهروی که بسیاری از ما هر روز انجام میدهیم، بخشی از همین حوزه است.
محمدیان یادآور شد: شعار ما همیشه این بوده که با کمترین بودجه و امکانات یعنی فقط با یک لباس ورزشی میتوان ورزش کرد و فرهنگ تندرستی را اشاعه داد، مربیان ما در پارکها و بوستانهای استان، ورزشهای صبحگاهی و عصرگاهی را برگزار میکنند و کمیته سالمندان ما یکی از بهترین کمیتهها در سطح کشور است.
وی عنوان داشت: بانوان تقریبا نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و شعار فدراسیون ورزش همگانی این است که وقتی یک خانم ورزش میکند، روحیه شادی، نشاط و امید را به خانواده منتقل میکند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این هیئت کمیته ورزش بانوان، کمیته سالمندان و کمیته ورزش کودکان فعال است و بیشترین حجم آموزش مربیان و داوران را در این حوزه داریم و استقبال بانوان از ورزش همگانی در استان بسیار خوب است و در حوزه بانوان، چهارمحال و بختیاری در سطح کشور پیشقراول است.
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