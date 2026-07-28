به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رسولی در ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه ترکیه قرار گرفته است و مهدی علیزاده‌پورنیا نیز به عنوان مربی، کاروان کشورمان را در این مسابقات همراهی می‌کند.



رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه از نهم تا سیزدهم مردادماه به میزبانی شهر کوجالی ترکیه برگزار خواهد شد و تیم‌های منتخب کشتی فرنگی ایران در اوزان مختلف برابر حریفان خود به میدان خواهند رفت.



بر اساس فهرست اعلام شده، نماینده استان قم در وزن ۸۲ کیلوگرم برای تیم منتخب ایران روی تشک خواهد رفت و در یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی کشتی فرنگی به رقابت با مدعیان این وزن می‌پردازد.



مربی قمی نیز در کادر فنی تیم منتخب ایران حضور دارد و در جریان این مسابقات مسئولیت هدایت و همراهی ملی‌پوشان را بر عهده خواهد داشت.



حضور دو نماینده از کشتی فرنگی قم در این رقابت‌ها، نشان‌دهنده سهم این استان در ترکیب تیم‌های منتخب ایران برای شرکت در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی است.



تیم‌های منتخب کشتی فرنگی ایران در این رویداد بین‌المللی با هدف کسب نتایج مطلوب و محک زدن توان فنی خود برابر رقبای خارجی، در اوزان مختلف به میدان می‌روند.



حضور فرنگی‌کار قمی در وزن ۸۲ کیلوگرم، فرصت ارزشمندی برای نمایش ظرفیت‌های کشتی استان قم در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود و می‌تواند توانمندی این رشته در استان را در سطح رقابت‌های خارجی به نمایش بگذارد.



رقابت‌های جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه هر ساله با حضور کشتی‌گیران کشورهای مختلف برگزار می‌شود و امسال نیز تیم‌های منتخب کشتی فرنگی ایران با ترکیبی از ملی‌پوشان و اعضای کادر فنی در این مسابقات شرکت خواهند کرد.