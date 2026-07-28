تخفیف ۴۰ درصدی اقامت در قم برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد احمدی فارسانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جلسه برنامهریزی ستاد اربعین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، واحدهای اقامتی استان با ارائه تخفیف ۴۰ درصدی، خدمات خود را در اختیار زائران و مسافران قرار خواهند داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم افزود: در این نشست که با حضور رؤسای انجمنها و تشکلهای گردشگری استان برگزار شد، آخرین برنامهریزیها برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی هرچه بیشتر بخشهای مختلف تأکید شد.
وی گفت: تمامی مجتمعهای بینراهی، مراکز اقامتی و سایر تأسیسات گردشگری استان با آمادگی کامل و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، پذیرای زائران اربعین خواهند بود و خدمات مورد نیاز آنان را ارائه خواهند کرد.
احمدی فارسانی افزود: تخفیف ۴۰ درصدی مراکز اقامتی در ایام اربعین، در راستای تسهیل اسکان زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای مسافران پیشبینی شده است.
تمامی ظرفیتهای استان برای خدمترسانی آماده است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با اشاره به جایگاه ویژه این استان در مسیر تردد زائران اربعین اظهار کرد: وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان (ع) در کنار قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی کشور، این استان را به یکی از مهمترین مقاصد و مسیرهای عبور زائران اربعین تبدیل کرده است.
وی گفت: بر همین اساس، برنامهریزی جامعی برای استفاده از ظرفیت تمامی واحدهای اقامتی، مجتمعهای بینراهی و تأسیسات گردشگری استان انجام شده تا خدمات مطلوب و در شأن زائران ارائه شود.
احمدی فارسانی افزود: تمامی دستگاهها و مجموعههای فعال در حوزه گردشگری استان با هماهنگی کامل، برای میزبانی از زائران آماده شدهاند و تلاش خواهند کرد خدمات با کیفیت و مناسبی به مسافران ارائه شود.
نظارت بر خدمات با جدیت انجام میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت خدمات اظهار کرد: نظارت و بازرسی مستمر و شبانهروزی از مراکز اقامتی، مجتمعهای بینراهی و سایر مراکز خدماتی استان در ایام اربعین با جدیت در دستور کار قرار دارد تا خدمات ارائه شده با استانداردهای مورد انتظار مطابقت داشته باشد.
وی گفت: در این نشست، رؤسای انجمنها و تشکلهای گردشگری استان نیز دیدگاهها و برنامههای خود را برای ارتقای سطح خدمات به زائران مطرح کردند و از آمادگی کامل تأسیسات گردشگری برای پذیرایی از زائران و مسافران خبر دادند.
قم- مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از ارائه تخفیف ۴۰ درصدی واحدهای اقامتی به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد احمدی فارسانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جلسه برنامهریزی ستاد اربعین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، واحدهای اقامتی استان با ارائه تخفیف ۴۰ درصدی، خدمات خود را در اختیار زائران و مسافران قرار خواهند داد.
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