قربانی نژاد: وابستگی اقتصاد شهرستان فهرج به خرما خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج، با اشاره به فصل برداشت خرما و چالش‌های پیش روی کشاورزان گفت: متأسفانه قیمت پایین خرما در فصل برداشت، ضرر مستقیمی به نخل‌داران وارد می‌کند؛ کشاورزانی که یک سال برای این محصول زحمت کشیده‌اند، امروز با هزینه‌های سنگین و قیمت‌های نامناسب مواجه هستند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خرما گفت: مسئولان امر، به‌ ویژه نماینده محترم شرق استان کرمان، باید با اتخاذ تدابیر فوری مانع از ضرر و زیان کشاورزان شوند و ماندگاری بیش از حد محصول در سردخانه‌ها بر افت قیمت تأثیرگذار است و نیازمند مدیریت اصولی است.

قربانی‌نژاد، با بیان اینکه وابستگی اقتصاد شهرستان فهرج به یک محصول خاص خطرناک است، تصریح کرد: باید با راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری و صنایع کوچک، شهرستان را از وضعیت تک‌محصولی خارج کرد و این یک اخطار جدی است که اگر در آینده آفت یا مشکلی برای محصول خرما ایجاد شود، معیشت مردم با بحران مواجه خواهد شد و لذا توسعه کارگاه‌های زودبازده باید در اولویت برنامه‌های مسئولان و دغدغه‌مندان قرار گیرد.

امام جمعه فهرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه، این واقعه را سرآغاز تحول بزرگ در جهان اسلام خواند و گفت: هجرت پیامبر صرفاً جابه‌جایی مکانی نبود، بلکه یک حرکت راهبردی بود که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مدینه، زمینه استقرار حکومت اسلامی و قدرت‌گیری مسلمانان را فراهم کرد.

وی با اشاره به مناسبت ۲۸ مرداد و کودتای آمریکایی علیه دولت مصدق خاطرنشان کرد: این رخداد تاریخی نشان داد که اعتماد به آمریکا راه به جایی نمی‌برد؛ حتی کسانی که با آمریکا سر ستیز نداشتند و پیمان بستند، در نهایت قربانی اهداف استعماری این کشور شدند و امروز نیز تنها راه مقابله با دشمن، استقامت، اتحاد و جهاد است که نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.

قربانی‌نژاد، با ابراز نگرانی از برخی هنجارشکنی‌ها در حوزه حجاب در سطح شهر گفت: وضعیت فعلی در حوزه حجاب زیبنده این شهرستان نیست و باید با برنامه‌های آگاهی‌بخش و تبیین نقشه‌های دشمن برای جوانان و دختران این مرز و بوم، به‌صورت فرهنگی و اثرگذار اقدام کرد تا شاهد اصلاح وضعیت موجود باشیم.

امام جمعه فهرج همچنین ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، یاد و خاطره آزادگان سرافراز و شهدای گرانقدر را گرامی داشت و بر لزوم پرداخت زکات به‌عنوان یک واجب الهی توسط کشاورزان تأکید کرد.