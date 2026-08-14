عملیات آبرسانی به ۴۰۰ روستای آذربایجان غربی امسال اتمام می یابد

جمجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل وجود معارض و کمبود اعتبار، عملیات آبرسانی به این روستاها با رکود مواجه شده بود، اظهار کرد: با تاکیدات استاندار آذربایجان غربی و تامین ملزومات این پروژه ها، از سال گذشته عملیات اجرایی آبرسانی به ۴۰۰ روستای استان شتاب بیشتری یافته و در حال حاضر از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی با اعلام اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها در تعدادی از روستاهای شهرستان های استان به اتمام رسیده است، گفت: در شهرستان ارومیه نیز در قالب چند مجتمع پروژه هایی در دست اجرا هستند که برخی از آنها در مرحله بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی پروژه آبرسانی به مجتمع شهید شبان ارومیه را از مهمترین این پروژه ها عنوان و اظهار کرد: این پروژه در منطقه انزل شهرستان ارومیه در حال اجرا است و با توجه به پیشرفت مطلوب آن، فاز نخست این پروژه شامل ۱۰ روستا در شهریور و فاز دوم آن نیز تا پایان سال جاری اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

وی این پروژه را شامل ۱۴۵ کیلومتر لوله گذاری در سایزهای مختلف، ۱۸ باب مخزن ذخیره آب، ۵ ایستگاه پمپاژ و بیش از ۱۰۰ حوضچه شیرآلات اعلام و اظهار داشت: با اتمام این پروژه ۲۸ هزار نفر از جمعیت روستایی ساکن در ۳۳ روستای شهرستان ارومیه از آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار می شوند.

نجفی افزود: در قالب این طرح، آبرسانی به مجتمع قره باغ نیز تا پایان سال جاری اتمام و آب شرب پایدار۷۱۰ خانوار با ۲ هزار نفر جمعیت ساکن در آن تامین خواهد شد.

وی در خصوص تامین آب شرب روستاهای گورچین قلعه و قره باغ که با مشکل رسوب گذاری مواجه هستند، گفت: برای رفع این مشکل تاکنون ۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی این روستاها از محل چاه تا مخزن ذخیره تعویض و ۳۰ کیلومتر شبکه نیز اسیدشویی شده است.

وی افزود: با توجه به تداوم رسوب گذاری در روستاهای گورچین قلعه و قره باغ، تامین آب شرب این روستاها در قالب پروژه شهید شبان تعریف شده که تا پایان سال جاری از آِب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار خوهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین آب شرب روستای «کلیسای سئر» ارومیه که با کاهش دبی آب مواجه است نیز اظهار داشت: برای رفع این مشکل با اعتبارات تخصیص یافته یک حلقه چاه در بستر رودخانه شهرچای حفر شد که برای انتقال آب به مخزن جانوسلو و سپس انتقال به روستای سئر نیازمند اجرای ۲.۵ کیلومتر خط انتقال است که با جذب مابقی اعتبارات، خط انتقال و مخزن بتنی اجرا و آب شرب پایدار این روستا نیز تامین می شود.

وی در خصوص هدررفت آب در شبکه آبرسانی با بیان اینکه عمده هدررفت آب ناشی از انشعابات غیرمجاز است، گفت: برای مقابله با این پدیده شعبه ویژه ای در دادگاه تشکیل و متخلفین با معرفی به آن علاوه بر جریمه های تعیین شده از برخی خدمات نیز محروم می شوند.

وی افزود: انشعابات غیرمجاز مشکلات عدیده ای را در شبکه های آبرسانی ایجاد می کنند که از جمله مهمترین آنها اجحاف در حق سایر مشترکین است که با افت فشار مواجه می شوند که برای رفع این مشکل و مقابله با انشعابات غیرمجاز برنامه های خاصی در شرکت آب و فاضلاب استان تدوین شده و با اولویت بندی نسبت به جمع آوری آنها اقدام می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پایان با دعوت از مردم و مشترکین برای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب، بر رعایت الگوی مصرف آب و سایر حامل های انرژی تاکید کرد.