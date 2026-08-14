به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیش‌قلعه برگزار شد، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: هجرت پیامبر اکرم (ص)، لیلة‌المبیت و آغاز امامت امام جواد (ع) از مناسبت‌های مهم این ماه است.

امام جمعه مانه افزود: امام جواد (ع) با ایجاد و گسترش تشکیلات وکالت و سپردن بخشی از امور جامعه به نمایندگان خود، زمینه مدیریت جامعه ایمانی در دوران غیبت کبری را فراهم کردند.

وی ادامه داد: مسیر امامت و ولایت با مجاهدت و خون شهدای بزرگ انقلاب اسلامی استمرار پیدا کرد و امام شهید با فدا کردن جان خود، امتداد این مسیر را بیمه کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با اشاره به روز مقاومت گفت: ۲۳ مرداد در تقویم کشور به نام روز مقاومت نامگذاری شده و تجربه جنگ ۳۳ روزه و عملیات وعده صادق نشان داد که دو عامل ایمان به خدا و حضور هدفمند مردم، رمز پیروزی جبهه مقاومت است.

وی تصریح کرد: هر تحلیلی که بخواهد معادلات قدرت را صرفاً بر مبنای توان مادی و محاسبات ظاهری بررسی کند، بدون توجه به وعده‌های الهی ناقص است؛ چراکه ایمان و حضور مردم می‌تواند معادلات دشمن را برهم بزند.

امام جمعه مانه با اشاره به شکست‌های جبهه استکبار در منطقه گفت: جبهه مقاومت با امکانات محدود اما با تکیه بر ایمان و حضور مردم توانسته در برابر دشمن ایستادگی کند و این مسیر تا تحقق وعده‌های الهی ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جدایی بحرین از ایران اظهار کرد: این اتفاق را نباید صرفاً یک اشتباه دیپلماتیک دانست، بلکه باید آن را بخشی از راهبرد طولانی‌مدت استعمار برای تضعیف جغرافیا و تمدن ایران دانست.

وی افزود: امروز وجود یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین نشان می‌دهد دشمنان از این منطقه برای برنامه‌ریزی علیه ایران استفاده می‌کنند.



امام جمعه مانه با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران از انقلاب اسلامی آغاز نشده و کودتای ۲۸ مرداد نمونه روشنی از سیاست آمریکا برای جلوگیری از استقلال ملت‌ها و تسلط بر منابع آنان است.

وی ادامه داد: مطالعه حوادث تاریخی و اتفاقات هفته‌های پیش رو می‌تواند موجب افزایش بصیرت مردم شود و نشان دهد چرا باید نسبت به سیاست‌ها و وعده‌های دشمن هوشیار بود.



حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا بیان کرد: دشمن در مذاکره به دنبال گرفتن امتیازهای مرحله‌ای است و تجربه تاریخی نشان داده است که اعتماد به وعده‌های آمریکا نمی‌تواند منافع ملت ایران را تأمین کند.

وی با اشاره به تحولات بازار انرژی آمریکا گفت: فشارهای ایجادشده در منطقه و اختلال در جریان انرژی، آثار خود را بر اقتصاد و ذخایر راهبردی آمریکا نیز گذاشته است و مردم باید در کنار مشکلات داخلی، آثار مقاومت در برابر دشمن را نیز ببینند.

امام جمعه مانه با تأکید بر ضرورت صبر و تاب‌آوری مردم گفت: همان‌گونه که مردم در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند، باید در برابر مشکلات داخلی نیز صبر و تحمل داشته باشند و مسئولان و مردم برای عبور از شرایط موجود با یکدیگر همکاری کنند.

وی خواستار تقویت همدلی میان مردم و مسئولان شد و افزود: مسئولان باید پیش از اجرای برنامه‌های مهم، با مردم و نخبگان جامعه مشورت کنند؛ چراکه این مردم در میدان دفاع از نظام و کشور حضور دارند و باید از ظرفیت آنان استفاده شود.



حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد خاطرنشان کرد: با تقویت وحدت و همدلی، مسیر پیروزی جبهه مقاومت ادامه خواهد یافت و به فضل الهی شاهد شکست رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه خواهیم بود.

