رمز قدرت ملت ایران، وحدت و ایستادگی در برابر استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت شناخت مرزهای بی‌تقوایی گفت: باید درباره تقوا مطالعه و تحقیق کنیم و ببینیم چه چیزهایی بی‌تقوایی محسوب می‌شود؛ چراکه گاهی انسان بدون اینکه بداند، مرتکب بی‌تقوایی می‌شود و انتظار دارد نتیجه مطلوبی هم در زندگی خود ببیند.

مرادپور در ادامه خطبه‌های خود با اشاره به فرارسیدن سالروز کودتای ۲۸ مرداد، بر اهمیت شناخت صحیح تاریخ تأکید کرد و گفت: همه کسانی که در جامعه نقش تبیینی دارند، از علما و هادیان سیاسی گرفته تا کسانی که در فضای مجازی، رسانه‌ها، کانال‌ها و خانواده‌ها سخن می‌گویند، باید به مسئله تاریخ توجه داشته باشند.

وی افزود: تاریخ مسئله بسیار مهمی است؛ هرکس تاریخ را در اختیار داشته باشد، مانند کسی است که از یک بلندی بر سرزمین‌ها مسلط است. از آن مهم‌تر، کسی که تاریخ را بنویسد، تحلیل کند و به افراد و جریان‌های تاریخی نقش بدهد، در واقع بر افکار جامعه تأثیر می‌گذارد.

امام جمعه ابهر تصریح کرد: اگر تاریخ درست روایت نشود، قضاوت جامعه نیز اشتباه خواهد شد و وقتی قضاوت تاریخی غلط شد، مسیر جامعه نیز می‌تواند به سمت اشتباه برود.

مرادپور با اشاره به ضرورت توجه به تاریخ اسلام اظهار کرد: در برخی روایت‌های تاریخی، نقش دشمنان و جریان‌های مؤثر به اندازه کافی دیده نشده است و باید با دقت بیشتری تاریخ را مطالعه کرد. زندگی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) فقط مجموعه‌ای از چند واقعه و جنگ سالانه نبود؛ آن بزرگواران به‌صورت مستمر با توطئه‌ها، مأموریت‌ها و مسائل مختلف مواجه بودند.

وی با تأکید بر اهمیت تاریخ معاصر ایران گفت: یکی از مسائل مهم امروز ما، تاریخ معاصر و به‌ویژه شناخت صحیح دوران پهلوی است. اگر نسل جوان تاریخ را آن‌گونه که واقعیت داشته نشناسد و روایت‌های تحریف‌شده را دریافت کند، ممکن است در آینده تصویری کاملاً متفاوت از آن دوران پیدا کند.

وی افزود: باید از خود پرسید اگر دوران پهلوی آن‌گونه که برخی امروز روایت می‌کنند، گل و بلبل و سراسر رفاه و آزادی بود، چرا مردم به خیابان‌ها آمدند؟ چرا مردم شکنجه شدند و شهید دادند و چرا در نهایت مردم در برابر رژیم ایستادند و آن را کنار زدند؟ این واقعیت‌ها را نباید فراموش کرد.

وی ادامه داد: برخی افراد با شاخص‌های محدود و تجربه شخصی خود درباره گذشته قضاوت می‌کنند؛ ممکن است کسی در یک شهر یا موقعیت خاص شرایط خوبی داشته و تصور کند همه مردم همان شرایط را داشته‌اند، در حالی که واقعیت تاریخی کشور را باید در مقیاس ملی و با توجه به وضعیت عمومی مردم بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت تاریخ شفاهی گفت: کسانی که آن دوران را دیده‌اند باید برای فرزندان و نوه‌های خود از واقعیت‌های آن زمان بگویند. اگر شما از ظلم، کمبودها، فساد و مشکلات آن دوران سخن نگویید، دیگری خواهد آمد و تاریخ را آن‌گونه که خودش می‌خواهد روایت خواهد کرد.

مرادپور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما، اصلاح تاریخ تحریف‌شده است. بخش‌هایی از باورهای تاریخی جامعه به دلیل تکرار در کتاب‌ها، فیلم‌ها، مستندها و فضای مجازی، برای مردم به یک باور قطعی تبدیل شده است، در حالی که ممکن است از اساس نیازمند بازنگری باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برجسته‌سازی اختلافات قومی و نژادی و تمرکز دشمنان بر این موصوع گفت: دشمن تلاش می‌کند مسائل فرعی را به مسائل اصلی تبدیل کند و مسائل اصلی را به حاشیه ببرد. و با برجسته کردن مسائل فرعی، اتحاد مسلمانان و ملت ایران را از بین ببرد.

مرادپور با اشاره به اهمیت وحدت در جمهوری اسلامی ایران گفت: در انقلاب اسلامی نیز نباید گرفتار مسائل حزبی و جناحی شویم و اصل افتخار ملت ایران را فراموش کنیم. افتخار ما این است که یک ملت در برابر استکبار جهانی ایستاده است.

وی اظهار کرد: امروز دنیا به عظمت ایستادگی ملت ایران توجه دارد. ملت ایران با همه فراز و فرودها و کمبودها، هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، مانند انگشتان دست است؛ انگشت‌ها یکسان نیستند، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، مشت را تشکیل می‌دهند.

امام جمعه ابهر تأکید کرد: رمز قدرت ملت ایران، وحدت و ایستادگی در برابر استکبار است و باید این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم اختلافات فرعی، ما را از مسائل اصلی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دور کند.