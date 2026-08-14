لزوم تداوم مقاومت و حفظ انسجام ملی در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با انتصاب فرماندهان جدید نظامی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: انتصاب این فرماندهان نویدبخش روزهای فتح و پیروزی بیشتری برای ملت ایران است. نویدبخش برداشتن گام‌های بلندی برای تحقق شرایطی است که از سوی مقام معظم رهبری برای شکست دشمن آمریکایی و صهیونی اعلام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز سرسخت‌ترین و پلیدترین دشمنان این ملت از هر گروه و قشری، خارجی با وطن‌فروشان، از پیروزی ملت ایران بر دشمنان آمریکایی و صهیونی ناراحت هستند، گفت: ممکن است که مردم یا برخی از مردم ما از سخنان و اقدامات برخی از مسئولان کشوری یا استانی ناراحت باشند، ولی نباید روایت پیروزی ملت ایران بر دشمنان کم‌رنگ جلوه داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: پیروزی در بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز، قدرت موشکی و پهپادی ایران اسلامی، حفاظت از مرزها و... حقایق آشکار است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی علیه ملت ایران، گفت: این جنایات دشمن علیه مردم، زنان، کودکان، شهادت رهبر و فرماندهان، چهره واقعی دشمن را برای ملت ایران آشکارتر کرد.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید استقلال، اقتدار و امنیت کشور را قدر بدانیم و در برابر دشمنان وحدت و هوشیاری داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بر لزوم تداوم مقاومت و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دشمنان نیز بدانند که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.