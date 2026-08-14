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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

امام جمعه بندرعباس: انتقام خون رهبر شهید یک امر قطعی است

امام جمعه بندرعباس: انتقام خون رهبر شهید یک امر قطعی است

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: انتقام خون رهبر شهید یک امر قطعی و حتمی است که نباید دچار چالش، فراموشی و یا بدعملی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده در خطبه های نمازجمعه این هفته بندرعباس اظهار کرد: انتقام خون رهبر شهید یک امر قطعی و حتمی است که نباید دچار چالش، فراموشی و یا بدعملی شود. این موضوع ادامه انتظار برای انتقام خون سیدالشهداست که شیعیان، هزار و ۴۰۰ سال برای آن صبوری کرده اند.

وی تصریح کرد: شیعیان، منتظر ظهور منتقم اصلی و امام ناجی هستند و انتقام خون رهبر شهید به طور قطعی محقق خواهد شد.

حجت الاسلام عبادی زاده همچنین با اشاره به سالروز جنگ ۳۳ روزه در لبنان خاطر نشان کرد: این نبرد یک نقطه عطف تاریخی است که مقاومت لبنان به قبل و بعد از آن تقسیم می شود.

امام جمعه بندرعباس یادآور شد: این موضوع به همه جهان اسلام پیوند خورده و مسلمانان در کشورهای مختلف به جبهه مقاومت امید بسته و خود را در پیروزی های آن سهیم می دانند.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با انتقاد از افراد و جریان هایی که به دنبال تطهیر خاندان پهلوی هستند تاکید کرد: جدا شدن آرارات از ایران در دوران رضاشاه و بخشیدن بحرین در زمان پادشاهی پسرش، خیانت هایی است که نباید فراموش شوند و همین خیانت ها برای باطل بودن تلاش های تطهیر آنها کافی است.

حجت‌الاسلام عبادی زاده اضافه کرد: اگر حکومت خاندان پهلوی ادامه می‌یافت نقشه ایران کوچک و کوچک تر می شد و این در حالیست که ملت ایران بعد از انقلاب اسلامی با وجود جنگ های مختلف اجازه نداد یک وجب از خاک ایران کم شود.

کد مطلب 6916270

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