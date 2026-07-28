بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش چشمگیر تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: روند تردد زائران از این مرز همچنان روان، منظم و با شتاب مطلوب در جریان است و بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در شبانه‌روز گذشته پنجم مردادماه بیش از ۶۲ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند.

وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز گذشته نیز مجموع تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی از ۲۱۲ هزار نفر عبور کرده که بیانگر استقبال گسترده زائران از این گذرگاه رسمی و افزایش مستمر حجم ترددها نسبت به روزهای گذشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به ارتقای سطح خدمات ارائه شده در مرز خسروی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، فعالیت گسترده مواکب و هماهنگی مناسب میان مجموعه‌های خدمات‌رسان، شرایط مطلوبی را برای ارائه خدمات به زائران فراهم کرده است.

سلیمانی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و ناوگان عمومی با ظرفیت مناسب برای جابه‌جایی زائران مستقر است تا فرآیند انتقال زائران با سهولت، سرعت و ایمنی انجام شود.

وی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده و خدمت‌رسانی در مرز خسروی با روندی رو به رشد و آمادگی کامل ادامه دارد.