ایجاد ۶۰۵ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهری جبلی، ضمن گرامیداشت روز ملی کارآفرینی، از برنامهریزیهای این نهاد برای اشتغالزایی و توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت خبر داد و بر عزم جدی کمیته امداد برای ارتقای معیشت پایدار تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال جاری، گفت: در این مدت مجموعاً ۶۰۵ فرصت شغلی برای مددجویان استان تهران ایجاد شده است که از این تعداد ۴۷۶ نفر زن و مابقی مرد هستند. حضور پررنگ بانوان در این آمار، نشاندهنده اثربخشی برنامههای این نهاد در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و نقشآفرینی آنان در اقتصاد خانواده است.
طاهری جبلی در همین راستا یادآور شد: در سال گذشته (۱۴۰۴) نیز بالغ بر ۸ هزار و ۲۸ فرصت شغلی برای جامعه هدف تحت حمایت ایجاد شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به نقش تسهیلات در ایجاد زیرساختهای اشتغال، تصریح کرد: برای حمایت از راهاندازی و توسعه کسبوکارهای مددجویان، از ابتدای امسال، ۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغال با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی بر اهمیت آموزش به عنوان زیربنای اصلی اشتغال تأکید کرد و افزود: تداوم آموزشهای مهارتی، کلید ماندگاری مشاغل است. از ابتدای سال جاری، در مجموع ۳,۱۶۶ نفر از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شدهاند. همچنین در سال گذشته (۱۴۰۴)، بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۸۴ مددجو از خدمات آموزشی این نهاد بهره مند شده اند که نشاندهنده تداوم و گسترش این مسیر است.
طاهری جبلی با اشاره به موفقیتهای حاصل از این برنامهها، خاطرنشان کرد: حمایت از کارآفرینانی که خود روزی تحت حمایت این نهاد بودهاند و امروز با پشتکار به موفقیت رسیده اند، یکی از دستاوردهای این نهاد است. این اداره کل در قالب طرحهای مختلف از جمله کاریابی و راهبری شغلی، با کارفرمایان حوزههای خدماتی، صنفی، صنعتی و صنایعدستی همکاری دارد که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال برای جامعه هدف ایفا میکنند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه با گرامیداشت روز ملی کارآفرینی، آن را فرصتی برای ارتقای سطح معیشت خانوادهها دانست و افزود: ما در کمیته امداد، کارآفرینی را نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه ابزاری برای تکریم خانوادهها میدانیم. هدف ما این است که با تکیه بر ظرفیتهای بومی و حمایتهای تخصصی، مدلهای اشتغال پایدار را توسعه دهیم تا خانوادههای تحت حمایت با خروج عزتمندانه از چرخه حمایتی، به استقلال اقتصادی دست یابند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی، اظهار کرد: ما در کنار جامعه کارآفرینان و کارفرمایان هستیم. معتقدیم با بهرهگیری از دانش و تجربه کارآفرینان موفق، میتوانیم مسیر «مهارتآموزی تا اشتغال» را برای مددجویان کوتاهتر و اثربخشتر کنیم.
طاهری جبلی در پایان با دعوت از تمامی کارآفرینان و کارفرمایان برای مشارکت در طرحهای کاریابی و پذیرش مددجویان آموزشدیده، بیان کرد: ما در این مسیر، نیازمند یاریگری شما هستیم. تمرکز ما بر ایجاد پیوند میان ظرفیتهای کارفرمایان و استعدادهای جامعه هدف است تا ضمن ارتقای تولید ملی، شاهد جذب حداکثری مددجویان در بازار کار باشیم. شایان ذکر است که حسب ضوابط کمیته امداد، حمایتهای اثربخشی نیز از کارفرمایان مشارکتکننده در دستور کار این نهاد قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با ابراز امیدواری، افزود: با همراهی خیرین و تلاش همکارانمان، بتوانیم مسیر خودکفایی و عزتنفس خانوادههای تحت حمایت را بیش از پیش هموار سازیم.
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