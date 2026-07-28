آل صادق: زائران اربعین از کیفیت خدمات ابراز رضایت کامل داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق شامگاه سه شنبه در نشست مشترک استانداران ایلام و واسط عراق در پایانه مرزی مهران گفت: به واسطه هماهنگی دقیق میان مدیران دو کشور، امسال شاهد اربعینی روان و منظم هستیم.
وی به بازدیدهای میدانی خود از استان واسط اشاره و گفت: در این بازدیدها شاهد کمترین مشکل بودیم و زائران از کیفیت خدمات ابراز رضایت کامل داشتند.
آلصادق این خدمتگزاری را مایه افتخار دانست و بر لزوم تداوم این همپیمانی و همکاریهای مشترک تأکید کرد.
نشست مشترک استانداران استانهای ایلام (ایران) و واسط (عراق) با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در پایانه مرزی و نقطه صفر مرزی مهران برگزار شد.
طرفین در این نشست، بر هماهنگی دو جانبه برای تسهیل تردد و خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) تأکید کردند.
استاندار ایلام هماهنگیهای عراق را از طریق سفیر ایران و همکاری میان دو استان مثبت ارزیابی کرد.
استاندار واسط نیز از ظرفیت استان واسط برای پذیرایی از زوار، برنامهریزی از مرز تا پایانه، تسهیل تردد ماشینآلات و خودروهای ایرانی، از جمله جابجایی رایگان، توزیع روزانه آب و یخ حدود ۸ هزار قالب و باز بودن محورهای مواصلاتی واسط خبر داد و از مسئولان و زائران خواست عراق را خانه دوم بدانند.
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