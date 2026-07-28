به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نخبگان، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه، عصر سه‌شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت ارتباطات، مدیران ارشد این وزارتخانه و جمعی از فعالان زیست‌بوم فناوری استان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت مرزی کرمانشاه برای توسعه همکاری‌های فناورانه با عراق بود.

در این نشست، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم کرمانشاه، این استان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: کرمانشاه با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌های توانمند، شرکت‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های ارتباطی و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال و فناوری منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار کرمانشاه به حوزه فناوری، افزود: حضور تمامی معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای اصلی کشور در این سفر، نشان‌دهنده عزم جدی وزارتخانه برای بررسی میدانی مسائل و پیگیری مطالبات استان است.

آینده اقتصاد در اختیار نخبگان فناوری است

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه کرمانشاه نیروی انسانی خلاق و متخصص آن است، تصریح کرد: سخنان نخبگان و فعالان حوزه فاوا نشان داد استان از ظرفیت علمی بسیار بالایی برخوردار است و همین سرمایه انسانی می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

هاشمی تأکید کرد: آینده اقتصاد بر پایه فناوری، نوآوری، هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور شکل خواهد گرفت و کشورهای موفق، امروز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام داده‌اند.

وی افزود: وزارت ارتباطات تلاش می‌کند از ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه‌هایی مانند تولید محتوا، بازی‌های رایانه‌ای، صنایع خلاق، امنیت سایبری و خدمات فنی و مهندسی بیشترین بهره را ببرد.

افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی

وزیر ارتباطات از افتتاح رسمی ۲۰۶ پروژه ارتباطی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی استان خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به آمادگی وزارت ارتباطات برای ایام اربعین حسینی افزود: ستاد ارتباطات اربعین بیش از یک ماه پیش تشکیل شده و با همکاری استانداران استان‌های مرزی، برنامه تقویت شبکه‌های ارتباطی در مسیر تردد زائران با جدیت در حال اجراست.

هاشمی خاطرنشان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای تلفن همراه و مجموعه وزارت ارتباطات با تمام ظرفیت در تلاش هستند تا زائران اربعین بدون دغدغه از خدمات ارتباطی بهره‌مند شوند.

اینترنت حق شهروندی است

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه دسترسی به اینترنت یک حق شهروندی است، اظهار کرد: در شرایط عادی هیچ‌کس نباید مردم را از این حق محروم کند و نگاه دولت چهاردهم نیز توسعه دسترسی عادلانه به اینترنت و صیانت از حقوق شهروندان است.

وی افزود: اینترنت امروز بخشی از آموزش، اقتصاد، پژوهش و زندگی مردم است و محدود شدن آن به معنای محدود شدن فرصت‌های توسعه کشور خواهد بود.

هاشمی البته یادآور شد که در شرایط خاص و اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی متناسب با ملاحظات امنیتی اعمال شود، اما اصل، دسترسی آزاد مردم به شبکه جهانی اطلاعات است.

دولت هوشمند؛ پایان مراجعات پیچیده اداری

وزیر ارتباطات از طراحی هفت زیست‌بوم تخصصی دولت هوشمند خبر داد و گفت: رویکرد جدید دولت، ایجاد اپراتورهای تخصصی خدمات است تا مردم بدون مراجعه‌های مکرر اداری، خدمات مورد نیاز خود را به صورت یکپارچه دریافت کنند.

وی افزود: یکی از اپراتورهای تخصصی حوزه املاک و زمین با محوریت ظرفیت‌های علمی استان کرمانشاه در حال طراحی است که نشان‌دهنده اعتماد دولت به توان علمی این استان است.

کرمانشاه؛ اولویت همکاری‌های فناورانه ایران و عراق

هاشمی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با وزیر ارتباطات عراق گفت: همکاری‌های گسترده‌ای میان دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در حال شکل‌گیری است و کرمانشاه به دلیل همجواری با عراق، در این همکاری‌ها اولویت ویژه خواهد داشت.

وی از برگزاری رویداد مشترک فناوری ایران و عراق با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان دو کشور خبر داد و افزود: از میان شرکت‌های معرفی‌شده استان، تعدادی برای حضور در بازار عراق انتخاب خواهند شد.

وزیر ارتباطات همچنین از سفر قریب‌الوقوع وزیر ارتباطات عراق به ایران خبر داد و این سفر را آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های فناورانه دو کشور دانست.

امنیت سایبری لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال است

وزیر ارتباطات امنیت سایبری را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: توسعه فناوری بدون امنیت سایبری امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به عملکرد مراکز عملیات امنیت (SOC) در کرمانشاه تصریح کرد: اگرچه اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده، اما ظرفیت‌های کرمانشاه بسیار فراتر از وضع موجود است و این استان می‌تواند به یکی از مراکز مهم امنیت سایبری کشور تبدیل شود.

استاندار: کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه را دارد

در ادامه این نشست، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فناورانه و مرزی استان گفت: کرمانشاه با برخورداری از دانشگاه‌های توانمند، نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان و موقعیت ممتاز مرزی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه را دارد.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمایت از بخش خصوصی، تقویت آموزش‌های تخصصی و همراهی ویژه وزارت ارتباطات است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقتصاد جهان به سمت اقتصاد داده‌محور و هوشمند حرکت می‌کند، اظهار کرد: آینده رقابت کشورها بر پایه هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال رقم خواهد خورد و نباید از این مسیر عقب بمانیم.

درخواست ایجاد دبیرخانه اقتصاد دیجیتال ایران و عراق در کرمانشاه

حبیبی یکی از مهم‌ترین مطالبات استان را ایجاد دبیرخانه دائمی همکاری‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال ایران و عراق در کرمانشاه عنوان کرد و گفت: همجواری با عراق فرصت ارزشمندی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاری‌های فناورانه فراهم کرده است.

وی همچنین خواستار راه‌اندازی مرکز پردازش داده، آزمایشگاه مرجع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی استان شد.

نخبگان را حمایت نکنیم، از دست می‌دهیم

استاندار کرمانشاه با تأکید بر حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: مدیران این شرکت‌ها سرمایه‌های فکری کشور هستند و اگر حمایت لازم از آنان صورت نگیرد، یا جذب سایر کشورها خواهند شد و یا ظرفیت ارزشمند آنان از دست خواهد رفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه زمینه‌ساز شتاب در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تبدیل کرمانشاه به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصاد دیجیتال کشور و منطقه باشد.