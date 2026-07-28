https://mehrnews.com/x3cGLY ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6902285 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ یکصدوپنجاهمین شب حماسه آفرینی مردم خواف خواف- در این فیلم تصاویری از یکصدوپنجاهمین شب از حماسه آفرینی مردم شهرستان مرزی خواف را مشاهده کنید. دریافت 32 MB کد مطلب 6902285 کپی شد مطالب مرتبط حضور شبانه مردم در میدان؛ سد توطئه و مایه آرامش فریاد خونخواهی در پایتخت معنوی ایران قرار شبانه مردم رامیان به صدوپنجاهمین شب رسید اعلام برنامههای گسترده تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای دهه پایانی صفر یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری فریاد خونخواهی مشهدی ها در صد و چهل و نهمین قرار شبانه «تنم وطنم»؛ طنین صدای مقاومت در شبهای خراسان رضوی اجتماعات شبانه مردم سرمایه راهبردی کشور و ضامن امنیت ملی است صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان برچسبها شهرستان خواف خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب تجمعات مردمی
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