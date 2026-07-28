حضور شبانه مردم در میدان؛ سد توطئه و مایه آرامش

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: همراهی مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، مهم‌ترین نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در مقاطع دشوار، این حضور مردمی بوده که مسیر کشور را حفظ کرده است.

همچنین پس از تهاجم اخیر و طراحی دشمن برای ضربه‌زدن به کشور، صحنه‌های حضور مردم در شهرها، بسیاری از محاسبات را برهم زد و نشان داد اراده عمومی می‌تواند توطئه‌ها را بی‌اثر کند، با حضور مردم، انسجام ملی بیشتر می‌شود و همین همبستگی، دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام می‌گذارد.

تجمعات شبانه مردم، افزون بر پشتیبانی از میدان دفاع، به افزایش شور و شعور اجتماعی، تقویت پیوند میان اقشار مختلف و نزدیک‌تر شدن مردم و مسئولان برای پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز کمک کرده است.

حضور شبانه مردم؛ سنگر دفاعی و هم‌آوایی اجتماعی

حجت‌الاسلام حسن اخلاقی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمهوری اسلامی یکی از مهمترین انقلاب‌ها را سال ۵۷ را انجام داد و در این ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب، نقطه قوت این حکومت و نظام این بوده که مردم در همه ارکان حکومت همراهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از جنگ اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی که توطئه نابودی کشور را برنامه‌ریزی کرده بودند، حضور مردم در عرصه خیابان‌ها و میادین شهرها همه نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

وی گفت: حضور مردم آنقدر برای دشمن شکننده است که هر میزان مردم در صحنه دفاع از کشور زیر پرچم جمهوری اسلامی و ایران عزیز جمع شدند و جمع بشن، این حرکت اجتماعی بسیار بزرگ در قرن حاضر ادامه پیدا می‌کند و به همان میزان استکبار جهانی هم در مواضع خود عقب‌نشینی خواهد کرد؛ استکبار توان مقابله با مردم و خواست و اراده مردم را نخواهد داشت. بله، امکانات نظامی دارند و با نظامیان ما درگیر هستند، اما به هیچ وجه نمی‌توانند در مقابل عظمت یک ملت بایستند.

اخلاقی امیری در پاسخ به پرسشی درباره برکات این تجمعات برای خود مردم نیز تصریح کرد: در ادبیات دینی داریم که دست خدا با جماعت است و وقتی مردم با جمع و تشکیل چنین صحنه‌هایی کنار هم قرار می‌گیرند، علاوه بر اینکه دفاع، نیرو و اقتدار جمهوری اسلامی را به اثبات می‌رسانند، این همدلی، مواسات، همرنگی و آگاهی مردم در کنار هم در حوزه‌های اجتماعی هم اثرات ویژه خودش را دارد.

تقویت وحدت و اقتدار نظام در تجمعات شبانه مردمی

حجت‌الاسلام علی‌اصغر علیپور شیخلو، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پیوسته و پرشور مردم در میدان‌های شبانه، مکمل رشادت رزمندگان در خط مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی و ضامن پیروزی نهایی است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام تصریح کرد: راهبرد ما برای پیروزی، هم‌افزایی دو بازوی قدرتمند است؛ از یک سو رزمندگان ما که با تجهیزات مدرن در خط مقدم جانانه می‌جنگند و دست برتر را دارند و از سوی دیگر حضور مردم در خیابان‌ها که به عنوان بال دوم این حرکت، در کنار رزمندگان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به برکات اجتماعی این تجمعات در شهرستان تربت‌جام بیان کرد: این تجمعات به بستری برای افزایش شور و شعور و همچنین تقویت همدلی میان اقشار مختلف مردم، به‌ویژه برادران شیعه و سنی تبدیل شده است.

علی‌پور شیخلو افزود: مصادیق این وحدت را در برخوردهای زیبا و دستگیری‌های مردم از یکدیگر به وضوح می‌بینیم؛ پیوندهایی که در این میان خانواده‌ها شکل گرفته و حتی منجر به ازدواج‌های بسیاری از جوانان شده، از دستاوردهای ملموس این حضور مستمر است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام با بیان اینکه مردم شهرستان تربت‌جام با تمام عشق و با در دست داشتن پرچم‌ها، آمادگی ایستادگی تا هر ساعتی که لازم باشد را دارند، عنوان کرد: مردم حاضر نیستند لحظه‌ای میدان را ترک کنند.

تأثیر تجمعات شبانه در پیشبرد سیاست‌های کلان نظام

حجت الاسلام هادی شکاری، مدیر اداره تبلیغات اسلامی بردسکن با اشاره به نقش مردم در مدیریت فضای دیپلماسی اظهار کرد: حضور و فریاد مردم در خیابان‌ها، هم به نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی کشور جسارت می‌بخشد. اگر حضور مردم نبود، برخی جریان‌ها ممکن بودند با مدیریت فضا، کشور را از مسیر اصلی خارج کنند؛ لذا این حضور در میدان، صیانت‌بخشِ این مسیر بوده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی بردسکن در تشریح دستاوردهای عینی این تجمعات برای شهرستان تصریح کرد: یکی از کارکردهای اصلی این ظرفیت، پیگیری معضلات فرهنگی و اجتماعی در میدان است. این تجمع‌ها، مسئولین شهرستان را به خط می‌کند تا با حداکثر توان برای باز کردن گره‌های زندگی مردم تلاش کنند و همگرایی میان مردم و مسئولین افزایش یابد.

وی با دعوت از آحاد ملت به‌ویژه مردم شریف شهرستان بردسکن برای استمرار حضور پررنگ در این تجمعات، خاطرنشان کرد: ما با حضور در خیابان‌ها به دنبال دلگرمی جامعه و پیگیری مجدانه خون‌خواهی امام شهیدمان هستیم و قطعاً تا تحقق کامل این اهداف، خیابان را ترک نخواهیم کرد.