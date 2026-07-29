https://mehrnews.com/x3cHd2 ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6903365 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان مشهد- در این فیلم شاهد صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان هستید. دریافت 24 MB کد مطلب 6903365 کپی شد مطالب مرتبط «تنم وطنم»؛ طنین صدای مقاومت در شبهای خراسان رضوی صد و پنجاه و یکمین قرار مردم چناران در حمایت از رهبری یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری فریاد خونخواهی در پایتخت معنوی ایران یکصدوپنجاهمین شب حماسه آفرینی مردم خواف نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی برچسبها مشهد تجمعات مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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