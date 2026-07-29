خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: تجمعات شبانه مردمی بستری برای حفظ شناسایی استعدادهای فرهنگی‌ است که پیش از این کمتر فرصت ظهور داشته‌اند، حضور نوجوانان و نیروهای تازه‌نفس در این تجمعات، جلوه‌ای از همین ظرفیت‌های نوپدید است.مشارکت پررنگ مردم عادی، سالمندان و نوجوانان در این اجتماعات نشان‌دهنده عمق باور و انگیزه در میان مردم است.

مردم با حضور در کنار یکدیگر، هم حس همراهی و هم امکان نقش‌آفرینی اجتماعی بیشتری پیدا کرده‌اند؛ فضایی که از کلات تا جوین و کاشمر، با شور شبانه، صداهای مردمی و میدان‌داری نسل‌های مختلف همراه شده است، این حضور شبانه پشتوانه‌ای برای عزت، مقاومت و تقویت روحیه عمومی است.

حضور شبانه مردم؛ پشتوانه مقاومت و عزت ملی

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت تجمعات شبانه مردم اظهار کرد: حضور مردم به معنای واقعی کلمه امید برای رزمنده‌هاست و به معنای واقعی کلمه حمایت از حاکمیت است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چقدر این حضور پررنگ‌تر باشد، در واقع لبیک به گفتمان مقاومت بیشتر خواهد بود. من معتقدم این حضور، ادامه بعثت مردم برای مبارزه و برای استکبارستیزی است و این روزها و این شب‌ها حضور مردم در واقع دارد آن استکبارستیزی را به عینیت تبدیل می‌کند. هر چقدر مردم بیشتر در صحنه حضور داشته باشند، مطمئناً فرمایشات امام عینیت بیشتری خواهد داشت و خود این موضوع باعث پیشرفت، مبارزه بهتر، قوی‌تر و پشتوانه مردمی‌تر می‌شود.

وی در ادامه و در بیان مشاهدات خود از فضای این تجمعات گفت: اولین چیزی که می‌گویم این است که خیلی از این مردمی که در خیابان هستند، آدم‌هایی با وضعیت مالی خاص و ویژه و پولدار نیستند؛ آدم‌های معمولی‌اند. خواسته اصلی مردم، انتقام، مبارزه و کوتاه نیامدن است و این خیلی مهم است.

نیک‌بین افزود: پیرمرد و پیرزن‌هایی را دیده‌ام که با یک نگاه خاص در خیابان حضور پیدا می‌کنند. یک پیرزن آمد و گفت من اگر بخواهم در خانه بمانم، در خانه می‌میرم، اما دوست دارم وسط خیابان شهید بشوم. او می‌گفت ما آمدنمان به خیابان را یک نوع مبارزه همه‌جانبه با استکبار می‌دانیم و به هیچ وجه هم از این مبارزه کوتاه نمی‌آییم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این خیلی جالب است که مردم با قصد قربت به خیابان می‌آیند و این خیلی مهم است. کسی با موضوعات سیاسی یا اقتصادی نمی‌آید که مثلاً اقتصادش خوب شود یا از یک گروه خاص حمایت کند. همه برای یک چیز می‌آیند؛ برای خدا، برای حاکمیت و برای تمامیت ارضی کشور.

وی افزود: یکی دیگر از چیزهایی که من در این شب‌ها خیلی می‌بینم این است که این گفتمان مبارزه بین بچه‌های کوچک و بین خردسالان هم دارد نهادینه می‌شود. نهادینه شدن گفتمان مبارزه و مقاومت، گفتمان «هیهات من‌الذله» و گفتمان اینکه سازش هزینه بیشتری از مبارزه دارد، در خیابان شکل گرفته است.

نیک‌بین گفت: وقتی وسط خیابان می‌روید، می‌بینید مردم خیلی دغدغه مسائل اقتصادی ندارند؛ دغدغه عزت دارند. من معتقدم خیابان، محل مباهات عزت و محل چنگ انداختن به حبل‌الله شده و مردم قطره‌قطره دور هم جمع می‌شوند و همه با هم یک گفتمان عظیم را به نام دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شکل می‌دهند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعضی وقت‌ها در خیابان دیده‌ام که فردی می‌گوید ما حاضریم خاک بخوریم اما خاک نمی‌فروشیم. یعنی من نیامده‌ام برای مسائل اقتصادی، آمده‌ام برای اینکه از کشورم و وطنم دفاع کنم.

وی گفت: چند شب پیش در یکی از اجتماعات روستایی، نوجوانی را دیدم که تابلویی در دست داشت و روی آن نوشته بود «تنم وطنم». از او سؤال کردم این یعنی چه؟ گفت یعنی من می‌خواهم با این تنم از وطنم حمایت کنم. بعد گفت من حاضرم تنم و بدنم تکه‌تکه شود اما وطنم تکه‌تکه نشود. این همان معرفت بالایی است که گفتمان مقاومت و مبارزه به این نوجوان، جوان، بچه خردسال و روستایی هم تزریق کرده است.

تجمعات شبانه؛ بستر جوشش استعدادهای نوین در کلات

حجت‌الاسلام علی ذوقی‌چنار، مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت تجمعات شبانه مردمی اظهار کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم باید در میدان باشند، میدان را حفظ کنند و پشتیبان دولتمردان و نیروهای مسلح باشند، حضور مردم در این عرصه لازم و ضروری است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات افزود: خوشبختانه در شهرستان کلات، حتی در حوادث دی‌ماه و اتفاقات سال گذشته نیز مشکل خاصی در سطح شهرستان نداشتیم و این حضور مستمر مردم، از بسیاری از اتفاقاتی که ممکن است دشمن برای آینده برنامه‌ریزی کرده باشد، پیشگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه اهمیت این تجمعات تنها به نمایش قدرت و اتحاد محدود نمی‌شود، گفت: وقتی مردم در میدان حضور پیدا می‌کنند، همدلی و همراهی بیشتری میان آنان شکل می‌گیرد. همچنین در خلال این برنامه‌ها برخی استعدادها و ظرفیت‌هایی شناسایی می‌شوند که شاید پیش از این فرصت بروز و ظهور نداشته‌اند.

ذوقی ادامه داد: بسیاری از افرادی که پیش‌تر در چنین برنامه‌هایی حضور فعال نداشتند، با ورود به میدان توانستند مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرند و کارهای مؤثری انجام دهند. این مسئله نشان می‌دهد که تجمعات مردمی، بستری برای رشد نیروهای تازه‌نفس و فعال شدن ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی کلات با اشاره به نمونه‌هایی از این همدلی در برنامه‌های اخیر شهرستان گفت: در ایام محرم امسال، حضور هیئت‌ها در میدان پررنگ‌تر بود و میدان‌داری نوجوانان در برخی برنامه‌ها، از جمله اجرا و قرائت، جلوه‌ای از همین ظرفیت‌های تازه و امیدبخش به شمار می‌رود.

اصرار مردم جوین بر تداوم پیاده‌روی‌های شبانه

محمد کیوانلو شهرستانکی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی جوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احساس خطر از ناحیه دشمن و مقابله با حرمت‌شکنی‌ها، موتور محرک این حضور میدانی مردم است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی جوین افزود: با وجود اعلام آتش‌بس، مردم همچنان به دلیل مشاهده نقض عهدهای مکرر از سوی دشمن، بر استمرار این تجمعات تا رفع کامل توطئه‌ها اصرار دارند.

وی دستاورد اصلی این حرکت‌های خودجوش را شکل‌گیری موج همدلی میان اقشار مختلف با تفکرات گوناگون اجتماعی و سیاسی حول پرچم ولایت و خون‌خواهی شهیدان دانست و افزود: این فضا تجلی وحدت کلمه در شهرستان است.

کیوانلو شهرستانکی در روایتی از شور و حال شرکت‌کنندگان در میدان گفت: در نظرسنجی از مردم در شب‌های گذشته، با توجه به فصل کار و کشاورزی و کوتاه بودن شب‌ها، پیشنهاد محدود شدن برنامه‌ها به صرفِ تجمع مطرح شد اما قریب به ۹۵ درصد مردم با تأکید بر حفظ آیینِ پیاده‌رویِ قبل از تجمع، خواستار استمرار راهپیمایی شبانه شدند.