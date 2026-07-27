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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

فریاد خونخواهی مشهدی ها در صد و چهل و نهمین قرار شبانه

فریاد خونخواهی مشهدی ها در صد و چهل و نهمین قرار شبانه

مشهد- مردم انقلابی مشهد در صد و چهل نهمین شب مقاومت خود فریاد خونخواهی رهبر شهیدشان را سر دادند.

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کد مطلب 6901136

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