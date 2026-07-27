https://mehrnews.com/x3cGhx ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸ کد مطلب 6901136 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸ فریاد خونخواهی مشهدی ها در صد و چهل و نهمین قرار شبانه مشهد- مردم انقلابی مشهد در صد و چهل نهمین شب مقاومت خود فریاد خونخواهی رهبر شهیدشان را سر دادند. دریافت 19 MB کد مطلب 6901136 کپی شد مطالب مرتبط حفظ تجمعات شبانه با وجود تفاوت و تنوع سلایق و نظرات تدارک ویژه برنامه های چهلم رهبر شهید امت اسلام در حرم امام رضا(ع) نماز جمعه پایگاه وحدت، مطالبهگری و تقویت سرمایه اجتماعی است عباسی: انقلاب اسلامی معادلات تمدنی غرب را برهم زد اجتماعات شبانه مردم سرمایه راهبردی کشور و ضامن امنیت ملی است راهبرد وحدتگرایانه امام و رهبری برای جهان اسلام تبیین شود برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب مشهد
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