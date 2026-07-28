حجتالاسلام مرتضی همتیفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای این ادارهکل در دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در این ایام، متناسب با رسالتها و وظایف خود، فعالیتهای متنوعی را در عرصههای مختلف دنبال میکند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی، کانون مداحان و مبلغین ارتباط نزدیکی با این ادارهکل دارند، افزود: در دهه پایانی ماه صفر، فعالیتهای مجموعه تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی، همچنین مداحان و مبلغین، گستردهتر از همیشه میشود.
وی یکی از مهمترین برنامهها را برپایی مراسم عزاداری و دستههای سینهزنی عنوان کرد و گفت: هر ساله شاهد برگزاری باشکوه عزاداریها توسط هیئتهای مذهبی هستیم و همچنین موکبها و ایستگاههایی برای پذیرایی از زائران برپا میشود.
همتی فر ادامه داد: امسال در مشهد مقدس، حدود ۸۰۰ موکب در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی برپا خواهد شد، ۴۰۰ موکب نیز در سطح شهر مستقر میشوند و ۲۰۰ موکب جادهای هم برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین و افزایش احتمال حضور زائران در مشهد، گفت: با توجه به شرایط امسال، پیشبینی میشود استقبال زائران بیش از سالهای گذشته باشد و به همین منظور، برنامهریزیهای گستردهای در حوزه مأموریتهای مرتبط با ادارهکل تبلیغات اسلامی انجام شده است تا بتوانیم به شایستگی در خدمت زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) باشیم.
وی درباره دیگر برنامههای این ادارهکل بیان کرد: رویداد رسانهای نوجوانان بلاگر و کانالدار کشور با حضور ۱۰۰ نوجوان در مشهد برگزار میشود و این نوجوانان در روزهای پایانی ماه صفر تولیدات رسانهای خود را ارائه خواهند داد.
وی افزود: همچنین همایش ۵۰۰ نفره دختران حاج قاسم با سه روز اسکان، پذیرایی و برپایی غرفههای فرهنگی و خدماتی در خیابان امام رضا(ع) برگزار میشود تا خدمات فرهنگی بهویژه برای دختران جوان و نوجوان ارائه شود.
همتی فر ادامه داد: همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان تبلیغات اسلامی نیز با حضور خانوادههای آنان در سه روز پایانی ماه صفر در مشهد برگزار خواهد شد تا مدیران فرهنگی کشور برای همراهی و همکاری در برنامههای این ایام حضور مؤثرتری داشته باشند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از اجرای رویداد دو روزه «نوجوان منتقم» با حضور ۵۰۰ نوجوان پسر از سراسر کشور خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت نقش نوجوانان در خونخواهی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای میدانداری استانها در برگزاری عزاداریهای محلی در چهار مسیر منتهی به حرم مطهر رضوی نیز انجام شده است و هدف همه این برنامهها، توسعه معارف رضوی و ترویج سبک زندگی رضوی متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی است.
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