به گزارش خبرنگار مهر، اربعین حسینی، جلوه‌ای از بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نماد همدلی، ایثار و خدمت بی‌منت به زائران است. هر سال با نزدیک شدن به این رویداد عظیم، دستگاه‌های مختلف کشور برای فراهم کردن سفری ایمن و آسان برای میلیون‌ها زائر، برنامه‌های گسترده‌ای را در مرزهای ایران و شهرهای زیارتی عراق اجرا می‌کنند. شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از مجموعه‌های اصلی خدمت‌رسان، با بسیج نیروها، تجهیزات و امکانات خود در این مسیر حضور می‌یابد.

نقشه استقرار خدمت‌رسانی شهرداری تهران در اربعین ۱۴۰۵

بر اساس نقشه استقرار، شهرداری تهران در اربعین ۱۴۰۵ با مشارکت ۱۸ منطقه، خدمات خود را در مرزهای خروجی کشور و شهرهای زیارتی عراق متمرکز کرده است. این مناطق در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران، خسروی و زرباطیه و همچنین در نجف، کربلا، سامرا، کوفه و مسیر طریق نجف مستقر خواهند شد تا خدمات شهری، پشتیبانی و رفاهی مورد نیاز زائران را ارائه دهند.

استقرار مناطق به تفکیک محل خدمت

* مرز شلمچه: منطقه ۱

* مرز زرباطیه: مناطق ۲ و ۳

* مرز چذابه: منطقه ۳

* نجف: منطقه ۴

* مرز مهران: مناطق ۵ و ۱۸

* کربلا: مناطق ۶، ۸ و ۱۹

* طریق نجف: مناطق ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۷

* سامرا: مناطق ۹ و ۱۱

* کوفه: منطقه ۲۱

* مرز خسروی: منطقه ۲۲

فاصله مرزهای ایران تا کربلا

بر اساس این نقشه، فاصله برخی مرزهای کشور تا کربلا نیز به شرح زیر اعلام شده است:

* خسروی تا کربلا: ۲۲۸ کیلومتر

* مهران تا کربلا: ۲۵۰ کیلومتر

* چذابه تا کربلا: ۳۵۰ کیلومتر

* شلمچه تا کربلا: ۴۴۹ کیلومتر

این جانمایی با هدف ارائه خدمات شهری، نظافت و پاکسازی معابر، مدیریت پسماند، پشتیبانی لجستیکی، تأمین رفاه زائران و تسهیل تردد در مرزها و شهرهای زیارتی انجام شده و شهرداری تهران تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق مختلف، بخشی از نیازهای میلیون‌ها زائر اربعین حسینی را در مسیر پیاده‌روی و حضور در عتبات عالیات پوشش دهد.