مدیرکل تبلیغات بوشهر: تبیین پیام اربعین در جامعه استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت گسترده مردمی شکل‌گرفته در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: امسال رزمایش عظیم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در استان بوشهر با مشارکت ۷۶ هزار و ۱۵۰ نفر از مردم مؤمن و ارادتمند به ساحت اهل‌بیت(ع) در ۴۷ مسیر برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: از مجموع مسیرهای پیش‌بینی‌شده، ۲۹ مسیر شهری و ۱۸ مسیر روستایی بود که در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار کیلومتر مسیر پیاده‌روی در سراسر استان را شامل می‌شد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در این رزمایش با مشارکت گسترده موکب‌ها انجام شد، گفت: در این حرکت مردمی، ۳۲ موکب ویژه جهاد تبیین فعالیت داشتند و در مجموع ۴۰۸ موکب در سطح استان در عرصه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام قادری ادامه داد: این مواکب در حوزه‌هایی مانند خدماتی و سلامت در خدمت زائران و شرکت‌کنندگان بودند و تلاش شد در کنار خدمات‌رسانی، ظرفیت اربعین برای تبیین معارف و پیام‌های نهضت عاشورا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به محور گفتمانی این حرکت اظهار کرد: اربعین صرفاً یک مناسک و اجتماع مردمی نیست؛ بلکه بستری برای بازخوانی پیام عاشورا و امتداد حرکت امام حسین(ع) در زمانه حاضر است. در همین راستا، گفتمان «خونخواهی امام شهید» به‌عنوان محور محتوایی این رزمایش مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در این نگاه، جاماندگان اربعین نیز خود را از قافله عاشورا جدا نمی‌دانند؛ بلکه با حضور در این رزمایش مردمی، محبت و وفاداری خود به آرمان‌های سیدالشهدا(ع) را به نمایش می‌گذارند و در مسیر تبیین پیام عاشورا و مسئولیت اجتماعی امت اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی همچنین از حضور و مشارکت مردم در فضاسازی اربعینی استان خبر داد و گفت: در این مراسم ۷ هزار و ۵۰۰ پرچم یالثارات الحسین در سراسر استان که به‌عنوان یکی از نمادهای این حرکت مردمی در مسیرهای پیاده‌روی و فضای مراسم حضور داشت که پیام اصلی خونخواهی را اعلان می داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر اهمیت روایت‌گری مردمی اربعین بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم این حرکت، تبدیل تجربه‌های میدانی مردم، هیئات، موکب‌داران و فعالان فرهنگی به روایت‌های رسانه‌ای است. این روایت‌ها می‌تواند در قالب عکس، ویدئو، محتوای کوتاه و روایت‌های محلی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در فضای مساجد و هیئات بازتاب پیدا کند.

وی افزود: اربعین ظرفیت کم‌نظیری برای پیوند میان مردم، مسجد، هیئت، موکب و رسانه ایجاد می‌کند و باید از این ظرفیت برای تقویت گفتمان دینی، اجتماعی و تمدنی اربعین بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پایان با قدردانی از حضور مردم، هیئات، مساجد، موکب‌داران و مجموعه‌های مردمی و اجرایی استان خاطرنشان کرد: آنچه در این رزمایش شکل گرفت، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی و ایمان مردم استان بوشهر است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت روحیه مقاومت و تبیین پیام اربعین در جامعه استمرار پیدا کند.