به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: در پی کاهش تردد نفتکشها به پایانه صادراتی ینبع عربستان در دریای سرخ، ابرنفتکشهای حامل نفت این کشور مسیر خود را به سمت بندر «سیدی کریر» مصر در دریای مدیترانه تغییر دادهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم هشت نفتکش بزرگ مقصد خود را به سیدی کریر تغییر دادهاند و شرکت آرامکوی عربستان نیز پس از حملات اخیر، صادرات بخشی از نفت خود را از طریق این بندر افزایش داده است.
بلومبرگ همچنین نوشت: برخی شرکتهای کشتیرانی غربی و آسیایی برای پرهیز از مخاطرات دریای سرخ، مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر را انتخاب کردهاند، در حالی که تعدادی از نفتکشهای چینی همچنان از بابالمندب عبور میکنند.
این گزارش میافزاید: پایانه ینبع پس از تشدید تنشهای منطقهای، به دلیل امکان انتقال نفت عربستان به دریای سرخ بدون عبور از تنگه هرمز، اهمیت راهبردی بیشتری پیدا کرده است.
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