به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۶ منبع آگاه اعلام کردند که چین مذاکرات مستقیمی با یمن انجام داده است تا امکان عبور ایمن نفت‌ کش‌ های خود از بخش جنوبی دریای سرخ را فراهم کند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که یمنی ها متعهد شدند مانع دسترسی به بنادر عربستان سعودی شوند.

بر اساس اعلام رویترز، یمنی ها در ۲۰ ژوئیه این محاصره را اعلام کردند و جبهه جدیدی را علیه آمریکا و متحدانش گشودند.

به گفته این منابع، پکن مستقیماً از یمنی ها خواسته است تا عبور ایمن نفت‌کش‌های چینی را تضمین کنند.

منابع آگاه می‌گویند چین مجوز عبور هر کشتی را به‌طور جداگانه از یمن دریافت می‌کند.

پکن در تلاش است تا جریان صادرات نفت از پایانه‌های عربستان سعودی در دریای سرخ به‌ویژه بندر ینبع را حفظ کند تا کمبود عرضه ناشی از مسدود شدن کامل تنگه هرمز (در خروجی خلیج فارس) توسط ایران را جبران نماید.

این در حالیست که یمن پیشتر اعلام کرد که معادله محاصره در برابر محاصره علیه عربستان و با هدف رفع محاصره چندین ساله این کشور از سوی ریاض را اجرایی می کند.

مجله تخصصی لویدز لیست نیز پیشتر اعلام کرد که تردد نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ تقریباً متوقف شده و از ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) تاکنون هیچ نفتکش حامل نفت خام در این مسیر ثبت نشده است.

این مجله همچنین گزارش داد که دست‌کم ۱۱ نفتکش در نزدیکی بندر ینبع عربستان، پس از اعلام محاصره دریایی از سوی یمن، سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند.