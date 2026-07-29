به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ضیف الله الشامی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که عربستان سعودی تلاش می کند از پیامدهای محاصره یمن شانه خالی کند. این کشور می خواهد خواسته های خود را به میلیون ها یمنی دیکته کند.

وی اضافه کرد: دست عربستان باید از یمن کوتاه شود تا مردم این کشور بتوانند با عزت و کرامت زندگی کنند. ملت یمن حقوق خود را چه با جنگ و چه با صلح به دست خواهد آورد.

الشامی بیان کرد: ما از موضع گیری خصمانه قطر تعجب می کنیم چرا که این کشور نیز زمانی تحت محاصره عربستان قرار داشت. اگر محاصره یمن لغو نشود مذاکرات هیچ ارزشی ندارد. همه گزینه همچنان روی میز است. اقدامات اولیه انجام شده در قبال عربستان هشدار آمیز بود و یمن قدرت و آمادگی رزمی کافی برای گرفتن حق و حقوق خود را دارد.

وی تصریح کرد: این کشور بخش مهمی از محور مقاومت را تشکیل داده و به هماهنگی های خود با اعضای این محور ادامه می دهد.