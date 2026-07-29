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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۶

انصارالله تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد

انصارالله تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق، بر حق بغداد برای پاسخ به این تجاوز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به عراق را به‌ شدت محکوم و آن را اقدامی «غیرقانونی، بزدلانه و مغایر با تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی» توصیف کرد.

انصارالله این حمله را تعرضی آشکار به حاکمیت و ملت عراق دانست و تأکید کرد این اقدام ادامه سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و عربستان در خدمت به پروژه صهیونیستی در منطقه است.

در این بیانیه، بر حق دولت، ارتش، ملت و مقاومت عراق برای پاسخ به این تجاوز تأکید شده و حمایت کامل ملت یمن از مردم عراق اعلام شده است.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین از سازمان ملل متحد خواست مسئولیت خود را در قبال «تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان» در منطقه برعهده بگیرد.

طبق آخرین گزارش ها، در تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مناطق مختلف عراق از جمله حمله به پایگاه های الحشد الشعبی، ۱۰ نیروی الحشد الشعبی به شهادت رسیدند و خساراتی به این مراکز وارد شد.

کد مطلب 6902329

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