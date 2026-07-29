به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: در شرایطی که بسیاری از مسیرهای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت مواجه شده است، امید اصلی فعالان اقتصادی به شبکه بانکی است و انتظار داریم با افزایش سهم استان از منابع بانکی، امکان تأمین مالی واحدهای تولیدی بیش از گذشته فراهم شود.

وی با قدردانی از همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید، افزود: با وجود همکاری بانک‌ها، نیاز بخش صنعت به منابع مالی همچنان بالاست و انتظار می‌رود نظام بانکی با رویکردی توسعه‌محور، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با استقبال از توسعه ابزارها و شیوه‌های نوین تأمین مالی، تصریح کرد: اداره‌کل صمت آمادگی دارد در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش و ترویج استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در میان فعالان اقتصادی همکاری لازم را انجام دهد، اما در مقابل انتظار می‌رود بانک‌ها نیز متناسب با نیازهای بخش صنعت، همکاری مؤثرتری با تولیدکنندگان داشته باشند.

مسیبی با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری استان در شهرستان خدابنده، گفت: طرح تولید MDF که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از پروژه‌های مهم صنعتی استان محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری شبکه بانکی و بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز آن تأمین شود تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در توسعه صنعتی شهرستان خدابنده و افزایش ارزش افزوده بخش تولید خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: افزایش پایه پولی به عنوان منشأ شکل‌گیری نقدینگی، اگر همگام با رشد تولید نباشد، به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد و این عدم توازن یکی از عوامل اصلی استمرار فشارهای تورمی در اقتصاد است.

انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان زنجان از مهم‌ترین مطالبات حوزه اقتصادی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز با اشاره به وضعیت تأمین مالی بخش تولید، گفت: با وجود اینکه بخش صنعت سهم قابل توجهی در اقتصاد استان دارد، حدود ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی به این بخش از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی تأمین می‌شود و نه از منابع داخلی استان؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف در گردش منابع مالی داخل استان است.

خلیل قاسملو افزود: انتظار مسئولان و فعالان اقتصادی این است که منابع مالی جذب‌شده از استان، دوباره در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری زنجان به کار گرفته شود، زیرا در این صورت امکان تحقق رشد اقتصادی و توسعه استان بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

وی انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان را یکی از مهم‌ترین مطالبات حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: از بانک‌ها درخواست شده است با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دارای واحدهای تولیدی در زنجان را ترغیب کنند تا حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هفت هزار مگاواتی صندوق توسعه ملی که مسئولیت تأمین مالی آن بر عهده بانک گردشگری است، می‌تواند فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان باشد.

قاسملو همچنین از آمادگی استان برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری خبر داد و گفت: مشارکت مدنی با بخش خصوصی برای اجرای بسته پیشنهادی احداث هتل‌های چهار و پنج ستاره از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری استان است و امیدواریم با همکاری شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران، این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات بانکی مرتبط با اقتصاد زنجان خارج از استان انجام می‌شود، افزود: حدود نیمی از عملیات بانکی استان در خارج از زنجان انجام می‌شود و تمرکز نداشتن منابع مالی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، به‌ویژه در بخش صنعت که حدود ۴۰ درصد اقتصاد استان را در اختیار دارند، حساب‌های بانکی خود را در تهران یا سایر استان‌ها مدیریت می‌کنند و همین مسئله موجب خروج منابع مالی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان و محدود شدن ظرفیت حمایت از تولید شده است.